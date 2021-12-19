HAVA DURUMU | Meteoroloji’den flaş uyarı! 10 derece birden düşecek! Salı gününe dikkat! İstanbul’a kar yağacak mı?

MARMARA

Çok bulutlu, güney ve doğu kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın güney kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 6°C

Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 7°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 4°C

Çok bulutlu

KOCAELİ °C, 9°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı