HAVA DURUMU | Meteoroloji'den flaş uyarı! 10 derece birden düşecek! Salı gününe dikkat! İstanbul'a kar yağacak mı?
Son günlerde hava sıcaklıklarının bir anda düşmesi ile birlikte vatandaşlar kar beklentisine girdi. Özellikle "İstanbul'a kar ne zaman yağacak?" "İstanbul'a kar yağacak mı?" soruları cevabı en çok araştırılanlar arasında yer aldı. Yurdun birçok bölgesinde kar yağışı etkisini artırırken bazı illerde eğitime ara verildi. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni bir uyarı daha geldi. Yapılan son açıklamada özellikle kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.
Ülkemiz genelinde etkili olan yağışlı havanın 22.12.2021 Çarşamba günü etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Ancak, sıcaklıkların 21.12.2021 Salı gününden itibaren Ege ve Akdeniz kıyı kesimi dışında kalan kesimlerde hissedilir derecede düşeceği, özellikle kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?
İstanbul Valiliği, 16-21 Aralık tarihlerinde kentte hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında seyretmesinin ve kentin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmurun etkili olmasının beklendiğini açıkladı.
İstanbul Valiliği de 16-21 Aralık tarihinde beklenen hava durumuna ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada kentte hava sıcaklıklarının 4 ila 6 derece altında seyretmesinin beklendiği ifade edildi. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:
MARMARA
Çok bulutlu, güney ve doğu kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın güney kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 6°C
Çok bulutlu
İSTANBUL °C, 7°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 4°C
Çok bulutlu
KOCAELİ °C, 9°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı