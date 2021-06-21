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Sinovac mı BioNTech mi? Hangisinin antikoru daha fazla? 3. doza gerek var mı? 3. dozda hangi aşı tercih edilmeli? Hangi yan etkide ne yapmalı?

Koronavirüsle mücadelede üstün başarı gösteren Türkiye'de aşılama konusunda her gün yeni bir rekor gelirken vatandaşların hala en çok merak ettikleri konu ise "hangi aşıyı olmalıyım" oldu. Sağlık Bakanlığı, koronavirüs aşı randevusunda vatandaşlara iki seçenek sunuyor. Vatandaşlar ya inaktif aşı olan Sinovac'ı ya da mRNA aşısı olan BioNTech'i seçiyorlar. Bu durumda da, Sinovac mı daha iyi Biontech mi daha etkili konusuyla ilgili bilgi edinme süreci yaşanıyor. Öte yandan aşıda 3. doz gerekli mi sorusu da bir diğer merak konusu oldu. Peki Sinovac mı BioNTech mi? Hangi aşının antikoru daha fazla? Koronavirüs aşısında 3. doza gerek var mı? İşte detaylar…

takvim.com.tr
21.06.2021 11:08 - Son Güncelleme: 21.06.2021 11:29
Sinovac mı BioNTech mi? Hangi aşının antikoru daha fazla? Koronavirüs aşısında 3. doza gerek var mı?

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 213 bin 297 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 91 kişinin testi pozitif çıktı, 63 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 409 olarak kayıtlarda yer aldı.

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Sinovac mı BioNTech mi? Hangi aşının antikoru daha fazla? Koronavirüs aşısında 3. doza gerek var mı?

Ağır hasta sayısı 813 oldu, 4 bin 219 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 232 bin 638'e yükseldi.

Test sayısı 58 milyon 552 bin 783, vaka sayısı 5 milyon 370 bin 299, vefat sayısı 49 bin 185 oldu.

Sinovac mı BioNTech mi? Hangi aşının antikoru daha fazla? Koronavirüs aşısında 3. doza gerek var mı?

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,4, yatak doluluk oranı yüzde 50,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,9, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Sinovac mı BioNTech mi? Hangi aşının antikoru daha fazla? Koronavirüs aşısında 3. doza gerek var mı?

AŞILAMA SAYISI 41 MİLYONU AŞTI
Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 20 Haziran saat 23.41 itibarıyla yapılan birinci doz aşı sayısı 27 milyon 192 bin 264, ikinci doz aşı sayısı 14 milyon 395 bin 395 oldu. Böylece, ülke genelinde uygulanan toplam doz miktarı, 41 milyon 587 bin 659 olarak gerçekleşti.

Sinovac mı BioNTech mi? Hangi aşının antikoru daha fazla? Koronavirüs aşısında 3. doza gerek var mı?

İstanbul'da 5 milyon 246 bin 602'si birinci doz, 2 milyon 356 bin 659'u ikinci doz olmak üzere toplam 7 milyon 603 bin 261 doz aşı yapıldı.

Ankara'da uygulanan birinci doz aşı sayısı 2 milyon 287 bin 591, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 201 bin 376, toplam aşı miktarı 3 milyon 488 bin 967 olarak kayıtlara geçti.

İzmir'de ise 1 milyon 836 bin 774'ü birinci doz, 981 bin 581'i ikinci doz olmak üzere uygulanan toplam aşı miktarı, 2 milyon 818 bin 355 doz oldu.