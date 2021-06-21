Sinovac mı BioNTech mi? Hangisinin antikoru daha fazla? 3. doza gerek var mı? 3. dozda hangi aşı tercih edilmeli? Hangi yan etkide ne yapmalı?
Koronavirüsle mücadelede üstün başarı gösteren Türkiye'de aşılama konusunda her gün yeni bir rekor gelirken vatandaşların hala en çok merak ettikleri konu ise "hangi aşıyı olmalıyım" oldu. Sağlık Bakanlığı, koronavirüs aşı randevusunda vatandaşlara iki seçenek sunuyor. Vatandaşlar ya inaktif aşı olan Sinovac'ı ya da mRNA aşısı olan BioNTech'i seçiyorlar. Bu durumda da, Sinovac mı daha iyi Biontech mi daha etkili konusuyla ilgili bilgi edinme süreci yaşanıyor. Öte yandan aşıda 3. doz gerekli mi sorusu da bir diğer merak konusu oldu. Peki Sinovac mı BioNTech mi? Hangi aşının antikoru daha fazla? Koronavirüs aşısında 3. doza gerek var mı? İşte detaylar…
AŞILAMA SAYISI 41 MİLYONU AŞTI
Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 20 Haziran saat 23.41 itibarıyla yapılan birinci doz aşı sayısı 27 milyon 192 bin 264, ikinci doz aşı sayısı 14 milyon 395 bin 395 oldu. Böylece, ülke genelinde uygulanan toplam doz miktarı, 41 milyon 587 bin 659 olarak gerçekleşti.
İstanbul'da 5 milyon 246 bin 602'si birinci doz, 2 milyon 356 bin 659'u ikinci doz olmak üzere toplam 7 milyon 603 bin 261 doz aşı yapıldı.
Ankara'da uygulanan birinci doz aşı sayısı 2 milyon 287 bin 591, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 201 bin 376, toplam aşı miktarı 3 milyon 488 bin 967 olarak kayıtlara geçti.
İzmir'de ise 1 milyon 836 bin 774'ü birinci doz, 981 bin 581'i ikinci doz olmak üzere uygulanan toplam aşı miktarı, 2 milyon 818 bin 355 doz oldu.