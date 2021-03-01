Türkiye'nin gözü Kabine Toplantısı'nda! Normalleşme hangi illerden başlayacak? İşte kısıtlamaların kaldırılacağı iller!
Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlerin 1 Mart'ta esnetileceğini açıklamıştı. Başkan Erdoğan'ın açıklamasının ardından gözler bugün toplanacak Kabine Toplantısı'na çevrildi. Kademe kademe geçilecek olan normalleşmede Sağlık Bakanlığı'nın risk durumuna göre 4 kategoriye ayırdığı iller masaya yatırılacak. Peki normalleşme hangi illerden başlayacak? İşte Sağlık Bakanlığı'nın raporuna göre kısıtlamaların kalkması beklenen iller.
KARADENİZ'DEN 4 İL KIRMIZI LİSTEDE
Sağlık Bakanlığı tarafından hastanelere gönderilen 'Nüfusa Göre Vaka Sayıları (15-21 Şubat' başlıklı listede 12 il kırmızı listede yer aldığı iddia edildi. Yüksek riskli ve vaka sayısının nüfusa göre yoğun olduğu bu illerin ilk üçünde ise Karadeniz illeri bulunuyor.