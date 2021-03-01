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Türkiye'nin gözü Kabine Toplantısı'nda! Normalleşme hangi illerden başlayacak? İşte kısıtlamaların kaldırılacağı iller!

Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlerin 1 Mart'ta esnetileceğini açıklamıştı. Başkan Erdoğan'ın açıklamasının ardından gözler bugün toplanacak Kabine Toplantısı'na çevrildi. Kademe kademe geçilecek olan normalleşmede Sağlık Bakanlığı'nın risk durumuna göre 4 kategoriye ayırdığı iller masaya yatırılacak. Peki normalleşme hangi illerden başlayacak? İşte Sağlık Bakanlığı'nın raporuna göre kısıtlamaların kalkması beklenen iller.

01.03.2021 11:30 - Son Güncelleme: 01.03.2021 11:40
Türkiye'nin gözü Kabine Toplantısı'nda! Normalleşme hangi illerden başlayacak? İşte kısıtlamaların kaldırılacağı iller!

Sağlık Bakanlığı 81 ili nüfus sayısı, haftalık ve günlük vaka ortalamalarına göre 4'e ayırdı. Bakanlık tarafından yapılan inceleme sonrasında listedeki kırmızı ve turuncu kodlu illerde kısıtlamaya devam edilecek.

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Türkiye'nin gözü Kabine Toplantısı'nda! Normalleşme hangi illerden başlayacak? İşte kısıtlamaların kaldırılacağı iller!

Sarı listedeki illere kısmi kısıtlama olurken, mavi listedeki illerde ise normalleşme adımları atılacak.

Türkiye'nin gözü Kabine Toplantısı'nda! Normalleşme hangi illerden başlayacak? İşte kısıtlamaların kaldırılacağı iller!

KARADENİZ'DEN 4 İL KIRMIZI LİSTEDE

Sağlık Bakanlığı tarafından hastanelere gönderilen 'Nüfusa Göre Vaka Sayıları (15-21 Şubat' başlıklı listede 12 il kırmızı listede yer aldığı iddia edildi. Yüksek riskli ve vaka sayısının nüfusa göre yoğun olduğu bu illerin ilk üçünde ise Karadeniz illeri bulunuyor.

Türkiye'nin gözü Kabine Toplantısı'nda! Normalleşme hangi illerden başlayacak? İşte kısıtlamaların kaldırılacağı iller!

Listeye göre kısıtlamaların devam etmesi beklenen iller şu şekilde;

Türkiye'nin gözü Kabine Toplantısı'nda! Normalleşme hangi illerden başlayacak? İşte kısıtlamaların kaldırılacağı iller!

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