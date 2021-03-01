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SİHA'lar destan yazıyor! Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar konuştu Rusya çıldırdı: Bir saat bile karşımızda duramadılar!

Dağlık Karabağ'daki Ermenistan işgalinde savaşın seyrini değiştiren SİHA'lar dünya gündeminden düşmezken Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar Rus sistemlerinin Türk teknolojisi karşısında aciz kaldığını söyleyince Moskova'da kıyamet koptu. Haluk Bayraktar'ın açıklamaları Rus basınına bomba gibi düştü. Paniğe kapılan Rus uzmanlar jet hızında açıklamalara yanıt verme gereği hissetti.

01.03.2021 09:37 - Son Güncelleme: 01.03.2021 09:37
SİHA'lar destan yazıyor! Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar konuştu Rusya çıldırdı: Bir saat bile karşımızda duramadılar!

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Rus elektronik harp sistemlerinin Türk Bayraktar TB2 saldırı drone'larına karşı "yetersiz" olduğunu söyledi.

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SİHA'lar destan yazıyor! Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar konuştu Rusya çıldırdı: Bir saat bile karşımızda duramadılar!

Baykar CEO'su, şirketin drone için elektronik harp ekipmanına karşı koruma geliştirdiğini, bu nedenle "her zaman havada kalacağını" vurguladı.

SİHA'lar destan yazıyor! Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar konuştu Rusya çıldırdı: Bir saat bile karşımızda duramadılar!

Bayraktar şunları söyledi: "Rus siber savaş sistemleri Bayraktar TB2'yi durduramadı. Hem Libya'da hem de Artsakh'ta, Moskova sistemleri etkisiz kaldı."

SİHA'lar destan yazıyor! Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar konuştu Rusya çıldırdı: Bir saat bile karşımızda duramadılar!

"Pek çok ülke İHA'larımızı satın almak istiyor. Avrupa'dan da çok talep var. TCG Anadolu'ya da İHA kuracağız, bir yıl içinde her şey hazır olacak."

SİHA'lar destan yazıyor! Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar konuştu Rusya çıldırdı: Bir saat bile karşımızda duramadılar!

"Rusya'nın elektronik harp sistemlerinin Bayraktar TB2 üzerindeki etkisi bir saat bile sürmedi."