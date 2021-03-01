SİHA'lar destan yazıyor! Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar konuştu Rusya çıldırdı: Bir saat bile karşımızda duramadılar!
Dağlık Karabağ'daki Ermenistan işgalinde savaşın seyrini değiştiren SİHA'lar dünya gündeminden düşmezken Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar Rus sistemlerinin Türk teknolojisi karşısında aciz kaldığını söyleyince Moskova'da kıyamet koptu. Haluk Bayraktar'ın açıklamaları Rus basınına bomba gibi düştü. Paniğe kapılan Rus uzmanlar jet hızında açıklamalara yanıt verme gereği hissetti.
01.03.2021 09:37
- Son Güncelleme: 01.03.2021 09:37