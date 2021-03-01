Türkiye A400M uçağında dünyadaki 3 ülkeden biri! İşte dünyanın en güçlü orduları
Türkiye'nin üretim ortağı olduğu 'geleceğin nakliye uçağı' olarak nitelendirilen ve tank, TIR, helikopter taşıyabilen A400M uçaklarının retrofit (bakım-onarım-iyileştirme) faaliyetleri İspanya ve Almanya dışında sadece Kayseri 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünde gerçekleştiriliyor. Türkiye'de bu uçaklardan 9 adet bulunuyor. Global Power tarafından her yıl yayınlanan '2021 Askeri Güç Sıralaması' yayınlandı. Listede Türkiye de hem bölgesel düzeyde hem küresel düzeyde zirveyi zorlayan ülkeler arasında yer aldı. Türkiye deniz kuvvetlerinde fırkateyn sayısıyla üçüncü sıraya yerleşirken, denizaltılar, korvetler ve kara kuvvetleri kapsamında zırhlı araçlar, tanklar, ağır silahlarda da ilk 10 içinde yer aldığı görülüyor. Peki dünyanın en güçlü ordusu hangisi oldu? Türkiye dünyanın en güçlü orduları arasında kaçıncı sırada yer aldı? Hangi ülkenin hava, kara ve deniz gücü diğer ülkelere fark atıyor? Detaylar haberimizde.
Türkiye'nin üretim ortağı olduğu 'geleceğin nakliye uçağı' olarak nitelendirilen ve tank, TIR, helikopter taşıyabilen A400M uçaklarının retrofit (bakım-onarım-iyileştirme) faaliyetleri İspanya ve Almanya dışında sadece Kayseri 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünde gerçekleştiriliyor. Türkiye'de bu uçaklardan 9 adet bulunuyor. Koronavirüs salgınının başlangıcında Çin'in Vuhan kentinden Türk vatandaşların tahliyesini de gerçekleştiren uçakların iyileştirme çalışmalarının yürütüldüğü fabrika görüntülendi.
SADECE 3 ÜLKEDE VAR
Türk mühendislerinin tasarım ve imalatına katıldığı ilk uluslararası uçak projesi olan A400M'lerin hafif ve ağır bakımlarının yanında retrofit işlemleri de İspanya ve Almanya dışında sadece Kayseri 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünde uygulanıyor. A400M nakliye uçağı ile tank, TIR ve helikopter taşınabiliyor. A400M uçakların bakımlarının Kayseri'de yapılması, ülke ekonomisine önemli katkı sağlıyor.
Tuğgeneral Taşan, uzun menzilli olun, son teknoloji ile donatılan uçağın bakımlarının Türkiye'de Kayseri Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde yapıldığını hatırlatarak, "Avrupa'da ise genelde Airbus tesislerinde yapılmaktadır. C seviyesi hafif bakımlarımız 45 gün sürmektedir. C seviyesi ağır bakımlar ise 75 gün sürmektedir. Uçak bakımlarında öncelikli olarak sörtfiyeli personel çalışması gerekiyor. Bizim personelimiz Airbus tarafından sörtifye edilmiştir. EASA standartlarındadır. Bu kapsamda 25 personelimiz var. İlerleyen dönemlerde bu sayı çoğalacaktır" diye konuştu.