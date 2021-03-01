Türkiye A400M uçağında dünyadaki 3 ülkeden biri! İşte dünyanın en güçlü orduları

Türkiye'nin üretim ortağı olduğu 'geleceğin nakliye uçağı' olarak nitelendirilen ve tank, TIR, helikopter taşıyabilen A400M uçaklarının retrofit (bakım-onarım-iyileştirme) faaliyetleri İspanya ve Almanya dışında sadece Kayseri 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünde gerçekleştiriliyor. Türkiye'de bu uçaklardan 9 adet bulunuyor. Global Power tarafından her yıl yayınlanan '2021 Askeri Güç Sıralaması' yayınlandı. Listede Türkiye de hem bölgesel düzeyde hem küresel düzeyde zirveyi zorlayan ülkeler arasında yer aldı. Türkiye deniz kuvvetlerinde fırkateyn sayısıyla üçüncü sıraya yerleşirken, denizaltılar, korvetler ve kara kuvvetleri kapsamında zırhlı araçlar, tanklar, ağır silahlarda da ilk 10 içinde yer aldığı görülüyor. Peki dünyanın en güçlü ordusu hangisi oldu? Türkiye dünyanın en güçlü orduları arasında kaçıncı sırada yer aldı? Hangi ülkenin hava, kara ve deniz gücü diğer ülkelere fark atıyor? Detaylar haberimizde.

01.03.2021 14:06 - Son Güncelleme: 01.03.2021 14:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





