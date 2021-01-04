2020'de açılan 17 dev hastaneden koronavirüsle mücadeleye büyük katkı!

Kovid-19 salgını sürecinde sağlık yatırımları daha da hızlandırılarak, geçen yıl birçok il ve ilçede yeni hastaneler hizmete açıldı. Geçen yıl 9 ilde inşa edilen 17 dev hastane ve ilçelerde hizmete alınan hastaneler ile vatandaşların sağlık hizmetlerinden kesintisiz faydalanması sağlandı.

Bu süreçte, yoğun bakım ve yatak kapasiteleriyle öne çıkan şehir hastaneleri başta olmak üzere tüm sağlık tesisleri Kovid-19 ile mücadelenin başarıyla sürdürülmesinde etkin rol oynadı.

Sağlık Bakanlığı tarafından geçen yıl ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılan 100 yatak ve 6 ameliyathaneye sahip Lefkoşa Acil Durum Hastanesi de Kovid-19'la mücadele sürecinde hizmete alındı.