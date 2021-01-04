2020'de açılan 17 dev hastaneden koronavirüsle mücadeleye büyük katkı!
Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgınının yaşandığı 2020'de birçok ülke vatandaşlarına sağlık hizmeti veremeyecek noktaya gelirken Türkiye, yoğun bakım ve yatak kapasiteleriyle öne çıkan şehir hastaneleri başta olmak üzere, hızla tamamladığı son teknolojiye sahip hastaneler ile salgına karşı savaşı büyük bir güçle sürdürdü. Geçen yıl 9 ilde inşa edilen 17 dev hastane ve ilçelerde hizmete alınan hastaneler ile vatandaşların sağlık hizmetlerinden kesintisiz faydalanması sağlandı.
Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tüm dünyayı etkilediği 2020'de birçok ülke vatandaşlarına sağlık hizmeti veremeyecek noktaya gelirken, Türkiye yaptığı yatırımlar ve hızla tamamladığı son teknolojiye sahip hastaneler ile salgına karşı başarıyla mücadele verdi.
2003 yılında uygulanmaya başlanan "Sağlıkta Dönüşüm Programı" kapsamında ülkenin dört bir yanındaki sağlık tesislerinin sayısı artırılırken, daha kaliteli ve erişilebilir hizmet sunulmasına yönelik birçok politika da hayata geçirildi.
Kovid-19 salgını sürecinde sağlık yatırımları daha da hızlandırılarak, geçen yıl birçok il ve ilçede yeni hastaneler hizmete açıldı. Geçen yıl 9 ilde inşa edilen 17 dev hastane ve ilçelerde hizmete alınan hastaneler ile vatandaşların sağlık hizmetlerinden kesintisiz faydalanması sağlandı.
Bu süreçte, yoğun bakım ve yatak kapasiteleriyle öne çıkan şehir hastaneleri başta olmak üzere tüm sağlık tesisleri Kovid-19 ile mücadelenin başarıyla sürdürülmesinde etkin rol oynadı.
Sağlık Bakanlığı tarafından geçen yıl ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılan 100 yatak ve 6 ameliyathaneye sahip Lefkoşa Acil Durum Hastanesi de Kovid-19'la mücadele sürecinde hizmete alındı.
Geçen yıl illerde hizmet vermeye başlayan hastaneler şu şekilde:
6 Mart 2020-Mersin
14 bin 500 metrekare kapalı alan üzerine kurulu Mersin Üniversitesi Onkoloji Hastanesi, 150 yatak kapasiteli olarak 6 Mart 2020'de açıldı.
30 Mart 2020-Okmeydanı
Depreme dayanıksız olduğu için yıkılarak yeniden yapılan Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nun adı verildi.
Hasta kabulüne 30 Mart 2020'de başlanan hastanenin yapımında kullanılan 385 sismik izolatörün, deprem anında yükün yaklaşık yüzde 90'ını absorbe etme özelliği bulunuyor. Böylece hastane deprem anında kesintisiz hizmet verebiliyor.
Normal zamanlarda 750 yataklı olan hastane, Kovid-19 salgını nedeniyle 99'u yoğun bakım olmak üzere 600 yataklı olarak kullanılıyor.
8 Nisan 2020-Pendik
Marmara Üniversitesi (MÜ) Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başıbüyük Ek Hizmet Binası 8 Nisan 2020'de hizmet vermeye başladı.
Yapımında kullanılan 829 sismik izolatör sayesinde deprem sırasında bile ameliyatları devam ettirebilme ve kesintisiz sağlık hizmeti sunabilme özelliği taşıyan hastane, 113 bin metrekare kapalı alana sahip.
Hastanede, 535 hasta yatağı, 62 acil servis müşahede yatağı, 29 ameliyat odası, 60 üçüncü seviye ventilatörlü erişkin yoğun bakım yatağı, 9 yoğun bakım izolasyon odası ve 195 poliklinik odası yer alıyor.