Kanser tedavisinin Türkiye'de devam etmesini isteyen Prof. Dr. İlhan Başgöz Türkiye'ye getirildi! (İlhan Başgöz kimdir?)
ABD'de yaşayan ve kanser tedavisinin Türkiye'de devam etmesini isteyen Türk halk bilimci Prof. Dr. İlhan Başgöz (98) Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Ankara'ya getirildi. Prof. Dr. Başgöz, memleketine dönmenin sevincini, şair Enver Gökçe'nin "Senin emekçin olaydım, şen olası türküsü dost kokusu, dost selamı Türkiye" dizesiyle anlattı. Prof. Dr. İlhan Başgöz, 1923 yılında Gemerek'te doğdu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldu. Türk folkloru ve halk edebiyatı dalında doktora yaptı. Aynı bölümde Prof. Dr. Pertev Naili Boratav'ın asistanı oldu. 1948'de kurulan Türk Folkloru ve Halk Edebiyatı kürsüsünde çalışmalarını sürdürdü. Kürsü o yıl kapatılınca, Tokat Lisesi'ne edebiyat öğretmeni olarak atandı, 1952'ye değin bu görevde kaldı. 1960'ta ABD'de önce California Üniversitesi, ardından Bloomington'daki Indiana Üniversitesinde dersler verdi. Emekli olduktan sonra Türkiye'de Bilkent, Van Yüzüncü Yıl ve ODTÜ'de de dersler veren Başgöz, Türk halk kültürü üzerine yaptığı araştırmaları ve yazdığı kitapları ile bu alanda hayattaki en önemli Türk halk bilimci olarak tanınıyor.
05.01.2021 12:32
- Son Güncelleme: 05.01.2021 12:32
O tarihten bu yana yatağından kalkamayan ve salgın nedeniyle tedavisinde zorluklar yaşayan Prof. Dr. İlhan Başgöz, tedavisine Türkiye'de devam etmek istediğini belirtti. Prof. Dr. Başgöz'ün Türkiye'ye dönme talebinin basına yansıması ardından Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, önceki gün ABD'ye ambulans uçak gönderdi.
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