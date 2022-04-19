Türkiye’nin gözü Bilim Kurulu’nda! Maskeler çıkartılıyor mu? Koronavirüs tedbirleri kalkıyor mu?
Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs nedeniyle Türkiye'de birçok tedbir uygulandı. Bunların en başında da maske zorunluluğu yer aldı. Koronavirüsün etkisinin azaltıldığı bugünlerde vatandaşın gözü Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısına çevrildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yarın toplanacağını belirttiği Bilim Kurulu'ndan maske hakkında çıkacak karar büyük merak konusu.
Sıfır vaka ve sıfır yoğun bakım hastası olan illerin ardından şimdi de günlük vaka sayısı 5 binin altına düştü. Veriler olumlu seyredince, maske kullanımıyla ilgili bir karar alınıp alınmayacağı merak konusu oldu. Gözler, yarın toplanacak Bilim Kurulu'na çevrildi.
Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ifadesiyle "en önemli toplantılarından birini" yapacak. Sahadaki veriler değerlendirilecek, tedbirlerin hafifletilmesi gündeme gelecek.
En son geçen yıl temmuz ayında günlük vaka sayısı 5 binin altına düşmüştü. 10 ayın ardından yine o verilere dönüldü. Bir günde 4 bin 425 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Peki, günlük vaka sayısındaki bu düşüş, normal hayata geçişi sağlayacak mı?
BAKAN KOCA TOPLANTI İÇİN YARINI İŞARET ETTİ: SALGINI ZİHNİMİZDEN ÇIKARMA ZAMANI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Bursa Valiliğini ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Kanaatimce bu toplantı Bilim Kurulu'nun en önemli toplantılarından biri olacaktır. Koronavirüs salgını halen gündemimizde olsa da artık zihnimizden çıkarma zamanı gelmiştir." ifadelerini kullandı.
Bakan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü;
Hastanelerimizde, yoğun bakımlarda gittikçe hastalarımız azalmakta, COVID servisleri peyderpey kapanmaktadır. Bu hafta çarşamba günü toplanacak Bilim Kurulu'nda salgında gelinen noktayı ve mevcut tedbirleri ele alacağız. Kanaatimce bu toplantı Bilim Kurulu'nun en önemli toplantılarından biri olacaktır.