Türkiye’nin gözü Bilim Kurulu’nda! Maskeler çıkartılıyor mu? Koronavirüs tedbirleri kalkıyor mu?

En son geçen yıl temmuz ayında günlük vaka sayısı 5 binin altına düşmüştü. 10 ayın ardından yine o verilere dönüldü. Bir günde 4 bin 425 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Peki, günlük vaka sayısındaki bu düşüş, normal hayata geçişi sağlayacak mı?