Galatasaray’ın başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu’nun aklındaki teknik direktör! Masadaki aday Daniel Farke!
Son dakika haberleri... Galatasaray'da başkanlık yarışı devam ederken adaylardan Eşref Hamamcıoğlu'nun aklındaki teknik direktör ismi ortaya çıktı. Hamamcıoğlu'nun takımı genç ve yabancı bir hocaya emanet etmek istediği öğrenilirken masadaki isim 45 yaşındaki Alman teknik direktör.
19.04.2022 12:43 - Son Güncelleme: 19.04.2022 12:44
Galatasaray'da 30 Nisan'da yapılması planlanan olağanüstü genel kurul öncesinde başkan adaylarının çalışmaları çok yoğun bir şekilde devam ediyor.
Metin Öztürk'le yarışacak olan Eşref Hamamcıoğlu şu anda başkanlığa daha yakın isim olarak gösteriliyor.