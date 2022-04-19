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Haberler Güncel Galatasaray’ın başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu’nun aklındaki teknik direktör! Masadaki aday Daniel Farke!

Galatasaray’ın başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu’nun aklındaki teknik direktör! Masadaki aday Daniel Farke!

Son dakika haberleri... Galatasaray'da başkanlık yarışı devam ederken adaylardan Eşref Hamamcıoğlu'nun aklındaki teknik direktör ismi ortaya çıktı. Hamamcıoğlu'nun takımı genç ve yabancı bir hocaya emanet etmek istediği öğrenilirken masadaki isim 45 yaşındaki Alman teknik direktör.

ONUR ÖZKAN
takvim.com.tr
19.04.2022 12:43 - Son Güncelleme: 19.04.2022 12:44
Galatasaray’ın başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu’nun aklındaki teknik direktör! Masadaki aday Daniel Farke!

Galatasaray'da 30 Nisan'da yapılması planlanan olağanüstü genel kurul öncesinde başkan adaylarının çalışmaları çok yoğun bir şekilde devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray’ın başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu’nun aklındaki teknik direktör! Masadaki aday Daniel Farke!

Metin Öztürk'le yarışacak olan Eşref Hamamcıoğlu şu anda başkanlığa daha yakın isim olarak gösteriliyor.

Galatasaray’ın başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu’nun aklındaki teknik direktör! Masadaki aday Daniel Farke!

Başkanlık koltuğuna oturması durumunda sezon sonunda Domenec Torrent'le yolları ayıracak olan Hamamcıoğlu'nun takımı genç ve yabancı bir hocaya emanet etmek istediği öğrenildi.

Galatasaray’ın başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu’nun aklındaki teknik direktör! Masadaki aday Daniel Farke!

Alınan bilgilere göre şu anda masadaki ilk aday Daniel Farke.

Galatasaray’ın başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu’nun aklındaki teknik direktör! Masadaki aday Daniel Farke!

Sergen Yalçın döneminin sona ermesinin ardından Beşiktaş'ın da gündemine gelen 45 yaşındaki Alman teknik adamla ekonomik konuşllarda anlaşma sağlanamamıştı.

Galatasaray’ın başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu’nun aklındaki teknik direktör! Masadaki aday Daniel Farke!

Son olarak Rus ekibi Krasnodar'ın başına geçen genç hoca yaşanan savaş nedeniyle hiçbir maçta görev almadan takımdan ayrıldı.

Galatasaray’ın başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu’nun aklındaki teknik direktör! Masadaki aday Daniel Farke!

Daha önce İngiliz ekibi Norwich City'deki başarılarıyla adından söz ettiren Farke ile önümüzdeki günlerde bir görüşme yapılacağı öğrenildi.

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