RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Güncel SON DAKİKA: Hakkari'de 654 personelin katılımıyla Eren Abluka-2 Şehit Uzm. J. Çvş. Mehmet Bayar operasyonu başlatıldı

SON DAKİKA: Hakkari'de 654 personelin katılımıyla Eren Abluka-2 Şehit Uzm. J. Çvş. Mehmet Bayar operasyonu başlatıldı

Son dakika haberleri... PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Hakkari ilinde "EREN ABLUKA-2 (HAKKARİ-KAVAKLI) ŞEHİT UZM.J.ÇVŞ. MEHMET BAYAR Operasyonu başlatıldı.

19.04.2022 09:09 - Son Güncelleme: 19.04.2022 09:12
SON DAKİKA: Hakkari’de 654 personelin katılımıyla Eren Abluka-2 Şehit Uzm. J. Çvş. Mehmet Bayar operasyonu başlatıldı

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Hakkari ilinde "EREN ABLUKA-2 (HAKKARİ-KAVAKLI) ŞEHİT UZM.J.ÇVŞ. MEHMET BAYAR Operasyonu başlatıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA: Hakkari’de 654 personelin katılımıyla Eren Abluka-2 Şehit Uzm. J. Çvş. Mehmet Bayar operasyonu başlatıldı

Operasyonda Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan *654* personel *42* operasyonel tim görev alıyor.

SON DAKİKA: Hakkari’de 654 personelin katılımıyla Eren Abluka-2 Şehit Uzm. J. Çvş. Mehmet Bayar operasyonu başlatıldı

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN ABLUKA OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarıyla devam ediyor.

SON DAKİKA: Hakkari’de 654 personelin katılımıyla Eren Abluka-2 Şehit Uzm. J. Çvş. Mehmet Bayar operasyonu başlatıldı

SON DAKİKA: Hakkari’de 654 personelin katılımıyla Eren Abluka-2 Şehit Uzm. J. Çvş. Mehmet Bayar operasyonu başlatıldı
SON DAKİKA