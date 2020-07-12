Ayasofya Camii'nde kritik inceleme! Dikkat çeken isimler

Hazırlıkların başlayıp başlamadığına ilişkin bir soru üzerine Ersoy, "Biz başladık, birçok konuda mutabakat sağladık zaten. Son bir değerlendirmeden sonra da 24 Temmuz'a yetiştireceğiz." dedi.

Ersoy, "Takvim açısından herhangi bir sıkıntı görünüyor mu?" sorusuna, "Yok, şu anda bir sıkıntı gözükmüyor." karşılığını verdi.

Değişikliklere ilişkin soruyu da Ersoy, "Onlar da size sürpriz olsun, 24 Temmuz'a bir şeyler kalsın. 24 Temmuz'da göreceğiz hep beraber." şeklinde yanıtladı.