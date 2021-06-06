Türkiye'nin en yüksek barajı Yusufeli'nin su tutacağı tarih belli oldu
Artvin'e inşa edilen ve Türkiye'nin en yüksek barajı oaln Yusufeli'nin su tutacağı tarih belli oldu. Son metreküp beton dökümü de yapılan barajın, aralık ayında su tutmaya başlayacağı belirtildi.
Türkiye sınırlarında 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu'nun en büyük nehirlerinden olan Artvin'deki Çoruh Nehri üzerinde, 26 Şubat 2013'te dönemin başbakanı Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından telekonferansla temeli atılan Yusufeli Barajı ve HES Projesi'nde son metreküp beton dökümü yapıldı. 8 yıl süren çalışma ile 4 milyon metreküp beton dökülen baraj gövdesinde, son düzenlemeler yapılıyor.
Gövde yüksekliği 100 katlı gökdelene eş değer Yusufeli Barajı için Artvin'den Edirne'ye 13 metre platform genişliğinde beton yolun veya 120 metrekarelik 60 bin konutun inşa edilebileceği 4 milyon metreküp beton kullanıldı. Barajda aralık ayında su tutulmaya başlanacak, gelecek yıldan itibaren ise elektrik üretimine geçilecek.