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Türkiye'nin en yüksek barajı Yusufeli'nin su tutacağı tarih belli oldu

Artvin'e inşa edilen ve Türkiye'nin en yüksek barajı oaln Yusufeli'nin su tutacağı tarih belli oldu. Son metreküp beton dökümü de yapılan barajın, aralık ayında su tutmaya başlayacağı belirtildi.

06.06.2021 12:04 - Son Güncelleme: 06.06.2021 12:04
Türkiye'nin en yüksek barajı Yusufeli'nin su tutacağı tarih belli oldu

Artvin'de, Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren ve 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nda sona gelindi. 8 yıl süren çalışma ile 4 milyon metreküp beton dökülen barajda, aralık ayında su tutulmaya başlanacak.

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Türkiye'nin en yüksek barajı Yusufeli'nin su tutacağı tarih belli oldu

Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nda sona gelindi.

Türkiye'nin en yüksek barajı Yusufeli'nin su tutacağı tarih belli oldu

Türkiye sınırlarında 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu'nun en büyük nehirlerinden olan Artvin'deki Çoruh Nehri üzerinde, 26 Şubat 2013'te dönemin başbakanı Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından telekonferansla temeli atılan Yusufeli Barajı ve HES Projesi'nde son metreküp beton dökümü yapıldı. 8 yıl süren çalışma ile 4 milyon metreküp beton dökülen baraj gövdesinde, son düzenlemeler yapılıyor.

Türkiye'nin en yüksek barajı Yusufeli'nin su tutacağı tarih belli oldu

ARALIK AYINDA SU TUTULACAK
Baraj inşaatında, 440 metre temel kotundan başlanarak, 710 metre kotuna yükselen 275 metrelik gövde inşa edildi. Şantiye sahasında dev iş makineleri için özel sistem kuruldu. Yamaçtan yamaca kurulan kablolu vinç sistemiyle tonluk iş makineleri, havadan taşındı.

Türkiye'nin en yüksek barajı Yusufeli'nin su tutacağı tarih belli oldu

Gövde yüksekliği 100 katlı gökdelene eş değer Yusufeli Barajı için Artvin'den Edirne'ye 13 metre platform genişliğinde beton yolun veya 120 metrekarelik 60 bin konutun inşa edilebileceği 4 milyon metreküp beton kullanıldı. Barajda aralık ayında su tutulmaya başlanacak, gelecek yıldan itibaren ise elektrik üretimine geçilecek.