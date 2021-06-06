Vav TV İzle

LGS sona erdi! Milyonlarca öğrenci şimdi bu sorunun yanıtını arıyor: LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Son dakika haberine göre Türkiye genelinde yaklaşık 1 milyon 200 bin öğrencinin girdiği LGS sona erdi. 12.50'de biten sınav sonrası öğrenciler şimdi puan hesaplaması ve "LGS sonucu ne zaman açıklanacak?" gibi konuları araştırmaya başladı.

06.06.2021 13:16 - Son Güncelleme: 06.06.2021 14:12
LGS sona erdi! Milyonlarca öğrenci şimdi bu sorunun yanıtını arıyor: LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sorunsuz tamamlandığını belirterek, "Tüm sınav merkezlerinde Kovid-19 salgınına karşı gerekli tedbirler titizlikle uygulandı. Böylesine merkezi sınavlar oldukça büyük organizasyonu gerektiriyor." dedi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
LGS sona erdi! Milyonlarca öğrenci şimdi bu sorunun yanıtını arıyor: LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

MEB ölçme değerlendirme ve sınav hizmetlerinden sorumlu Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Özer, bugün iki oturum halinde gerçekleştirilen LGS kapsamındaki merkezi sınava ilişkin değerlendirmede bulundu.

LGS sona erdi! Milyonlarca öğrenci şimdi bu sorunun yanıtını arıyor: LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Merkezi sınavın sorunsuz bir şekilde tamamlandığını bildiren Özer, sınav hazırlıklarının 8. sınıfta eğitim gören 1 milyon 243 bin 801 öğrenciye yönelik yürütüldüğünü belirtti.

LGS sona erdi! Milyonlarca öğrenci şimdi bu sorunun yanıtını arıyor: LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sınavın iki oturum halinde 973 yurt içi ve 5 yurt dışı merkezde 17 bin 793 okulda ve 82 bin 355 salonda yapıldığını ve sınavda yaklaşık 350 bin sınav görevlisinin görev yaptığını belirten Özer, şunları kaydetti:

LGS sona erdi! Milyonlarca öğrenci şimdi bu sorunun yanıtını arıyor: LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

"2021 LGS merkezi sınav yurt içi ve yurt dışı sınav merkezlerimizde sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Tüm sınav merkezlerimizde Kovid-19 salgınına karşı gerekli tedbirler titizlikle uygulandı.