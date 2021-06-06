LGS sona erdi! Milyonlarca öğrenci şimdi bu sorunun yanıtını arıyor: LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Son dakika haberine göre Türkiye genelinde yaklaşık 1 milyon 200 bin öğrencinin girdiği LGS sona erdi. 12.50'de biten sınav sonrası öğrenciler şimdi puan hesaplaması ve "LGS sonucu ne zaman açıklanacak?" gibi konuları araştırmaya başladı.
06.06.2021 13:16
- Son Güncelleme: 06.06.2021 14:12
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sorunsuz tamamlandığını belirterek, "Tüm sınav merkezlerinde Kovid-19 salgınına karşı gerekli tedbirler titizlikle uygulandı. Böylesine merkezi sınavlar oldukça büyük organizasyonu gerektiriyor." dedi.