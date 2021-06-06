Tam açılma için kritik tarih! Milyonlarca kişi bunu bekliyor!
Kabine Toplantısı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan Haziran ayı normalleşme adımlarını açıkladı. Buna göre Cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlaması kalkarken restoranlar belli kurallar dahilinde faaliyete geçti. Tam açılma için ise kritik tarih belli oldu. İşte detaylar…
06.06.2021 08:48
- Son Güncelleme: 06.06.2021 09:01
AK Parti Genel Merkezi'nde önceki gün düzenlenen MKYK toplantısında, Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, AK Parti Dış ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, AK Parti Sosyal Politikalardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ile İçişleri Bakam Süleyman Soylu sunum yaptı.