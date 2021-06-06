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Tam açılma için kritik tarih! Milyonlarca kişi bunu bekliyor!

Kabine Toplantısı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan Haziran ayı normalleşme adımlarını açıkladı. Buna göre Cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlaması kalkarken restoranlar belli kurallar dahilinde faaliyete geçti. Tam açılma için ise kritik tarih belli oldu. İşte detaylar…

06.06.2021 08:48 - Son Güncelleme: 06.06.2021 09:01
Tam açılma için kritik tarih! Milyonlarca kişi bunu bekliyor!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlara ve normalleşme adımlarına ilişkin MKYK üyelerine bilgi verdi. Toplantıda yeni karar bazı rahatlamaların hayata geçirileceği tarih de belli oldu.

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Tam açılma için kritik tarih! Milyonlarca kişi bunu bekliyor!

AK Parti Genel Merkezi'nde önceki gün düzenlenen MKYK toplantısında, Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, AK Parti Dış ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, AK Parti Sosyal Politikalardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ile İçişleri Bakam Süleyman Soylu sunum yaptı.

Tam açılma için kritik tarih! Milyonlarca kişi bunu bekliyor!

Toplantıya Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da katıldı. Edinilen bilgiye göre, Sarıeroğlu koronavirüse karşı aşılanma ile birlikte vakaların daha da düşmesinin beklendiğini ifade etti.

Tam açılma için kritik tarih! Milyonlarca kişi bunu bekliyor!

Hürriyet gazetesinden Gizem Karakış'ın haberine göre, vaka sayılarındaki azalma ve aşı hızına bağlı olarak, 21 Haziran'ın ardından bazı rahatlamaların olabileceği de değerlendirildi. MKYK toplantısında, Temmuz ayında ise tedbirlerle ilgili kararların tekrar gözden geçirileceği konuşuldu.

Tam açılma için kritik tarih! Milyonlarca kişi bunu bekliyor!

Başkan Erdoğan'ın, "Aşılanma hızlanacak, bununla birlikte 21 Haziran sonrası yapacağımız toplantıda Sağlık Bakanımız, Bilim Kurulumuz ve ilgili bakanlıklarımızla tedbirleri tekrar gözden geçireceğiz. Temmuz ayı inşallah daha iyi olacak" dediği öğrenildi.