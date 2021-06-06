Tam açılma için kritik tarih! Milyonlarca kişi bunu bekliyor!

Toplantıya Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da katıldı. Edinilen bilgiye göre, Sarıeroğlu koronavirüse karşı aşılanma ile birlikte vakaların daha da düşmesinin beklendiğini ifade etti.