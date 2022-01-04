Türkiye'nin en yüksek barajı Yusufeli su tutmaya başladı! 2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek
Artvin'de 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı Yusufeli'nin 9 yıl süren inşaatı tamamlandı. Başkan Erdoğan, 2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek barajda su tutulduğunu bizzat duyurdu. Baraj inşaatında 440 metre temel kotundan başlanarak, 710 metre kotuna yükselen 275 metrelik gövde inşa edildi. Gövde yüksekliği 100 katlı gökdelene eş değer Yusufeli Barajı'nda, Artvin'den Edirne'ye 13 metre platform genişliğinde beton yol veya 120 metrekarelik 60 bin konutun inşa edilebileceği 4 milyon metreküp beton kullanıldı. Günde 3 hava hattıyla taşımalı 6 bin 500 metreküp beton döküldü.
04.01.2022 11:43
- Son Güncelleme: 04.01.2022 12:03
Türkiye sınırlarında 410 kilometrelik uzunluğa sahip Artvin'deki Çoruh Nehri üzerinde, 26 Şubat 2013'te, dönemin başbakanı olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından telekonferans ile temeli atılan Yusufeli Barajı ve hidroelektrik santralinin inşaatı tamamlandı.
275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı'nda, 558 megavat kurulu güce sahip santral yer alıyor.