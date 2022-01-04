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Türkiye'nin en yüksek barajı Yusufeli su tutmaya başladı! 2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek

Artvin'de 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı Yusufeli'nin 9 yıl süren inşaatı tamamlandı. Başkan Erdoğan, 2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek barajda su tutulduğunu bizzat duyurdu. Baraj inşaatında 440 metre temel kotundan başlanarak, 710 metre kotuna yükselen 275 metrelik gövde inşa edildi. Gövde yüksekliği 100 katlı gökdelene eş değer Yusufeli Barajı'nda, Artvin'den Edirne'ye 13 metre platform genişliğinde beton yol veya 120 metrekarelik 60 bin konutun inşa edilebileceği 4 milyon metreküp beton kullanıldı. Günde 3 hava hattıyla taşımalı 6 bin 500 metreküp beton döküldü.

04.01.2022 11:43 - Son Güncelleme: 04.01.2022 12:03
Türkiye’nin en yüksek barajı Yusufeli su tutmaya başladı! 2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek

Türkiye sınırlarında 410 kilometrelik uzunluğa sahip Artvin'deki Çoruh Nehri üzerinde, 26 Şubat 2013'te, dönemin başbakanı olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından telekonferans ile temeli atılan Yusufeli Barajı ve hidroelektrik santralinin inşaatı tamamlandı.

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Türkiye’nin en yüksek barajı Yusufeli su tutmaya başladı! 2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek

275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı'nda, 558 megavat kurulu güce sahip santral yer alıyor.

Türkiye’nin en yüksek barajı Yusufeli su tutmaya başladı! 2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek

Türkiye'nin öz kaynaklarıyla inşa edilen 1 milyon 888 bin kilovatsaat kurulu güce sahip ve 7 yılda kendini amorti edecek baraj, su tutmaya başladı.

Türkiye’nin en yüksek barajı Yusufeli su tutmaya başladı! 2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek

Barajla Antalya büyüklüğündeki kentte 2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacı karşılanabilecek.

Türkiye’nin en yüksek barajı Yusufeli su tutmaya başladı! 2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek

100 KATLI GÖKDELENE EŞ DEĞER
Baraj inşaatında 440 metre temel kotundan başlanarak, 710 metre kotuna yükselen 275 metrelik gövde inşa edildi.

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