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Haberler Güncel İşte Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın işleneceği tesisin maketi! 2023'te tamamlanıp hizmete alınacak

İşte Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın işleneceği tesisin maketi! 2023'te tamamlanıp hizmete alınacak

Türkiye son yıllarda yaptığı stratejik enerji hamleleriyle tam bağımsızlık hedefine adım adım yaklaşıyor. Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın çıkarılacağı, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki Filyos Limanı'nda, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) tahsis edilen yaklaşık 1 milyon metrekarelik alanda inşaatına başlanan doğal gaz işleme tesisi projesinin maketi hazırlandı. Projenin 2023'te tamamlanıp hizmete alınması planlanıyor.

05.01.2022 10:54 - Son Güncelleme: 05.01.2022 10:55
İşte Karadeniz’de keşfedilen doğal gazın işleneceği tesisin maketi! 2023’te tamamlanıp hizmete alınacak

'Fatih', 'Kanuni' ve 'Yavuz' sondaj gemileri ile Karadeniz'de sürdürülen doğal gaz arama çalışmalarında, Zonguldak'ın 185 kilometre açığındaki Sakarya Gaz Sahası'nda toplam 540 milyar metreküp doğal gaz rezervi tespit edildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İşte Karadeniz’de keşfedilen doğal gazın işleneceği tesisin maketi! 2023’te tamamlanıp hizmete alınacak

'Fatih' ve 'Kanuni' sondaj gemileriyle arama faaliyetlerine devam edilirken, doğal gazın karaya çıkarılacağı Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki Filyos Limanı'nda ise çalışmalara devam ediliyor.

İşte Karadeniz’de keşfedilen doğal gazın işleneceği tesisin maketi! 2023’te tamamlanıp hizmete alınacak

İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ
'Yavuz' sondaj gemisinin de Karadeniz'deki doğal gaz arama çalışmalarında kullanılması için hazırlıkların sürdürüldüğü limanın hemen yanında bulunan yaklaşık 1 milyon metrekarelik alan, TPAO'ya tahsis edildi. Bölgede yüzlerce kamyon ve personel ile doğal gazın karaya çıkarılıp, şebekeye aktarılacağı doğal gaz işleme tesisi kurulması için çalışmalar başlatıldı.

İşte Karadeniz’de keşfedilen doğal gazın işleneceği tesisin maketi! 2023’te tamamlanıp hizmete alınacak

Zemin etüt çalışmalarının sürdürüldüğü tesisin projesi de ilk kez görüntülendi.

İşte Karadeniz’de keşfedilen doğal gazın işleneceği tesisin maketi! 2023’te tamamlanıp hizmete alınacak

TESİSTE İŞLENECEK GAZ ŞEBEKEYE İLETİLECEK
Yeni yıla Filyos Limanı'ndaki 'Yavuz' sondaj gemisinde giren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de ilk kez tanıtılan doğal gaz işleme tesisi maketini inceledi.

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