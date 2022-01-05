İşte Karadeniz’de keşfedilen doğal gazın işleneceği tesisin maketi! 2023’te tamamlanıp hizmete alınacak

İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

'Yavuz' sondaj gemisinin de Karadeniz'deki doğal gaz arama çalışmalarında kullanılması için hazırlıkların sürdürüldüğü limanın hemen yanında bulunan yaklaşık 1 milyon metrekarelik alan, TPAO'ya tahsis edildi. Bölgede yüzlerce kamyon ve personel ile doğal gazın karaya çıkarılıp, şebekeye aktarılacağı doğal gaz işleme tesisi kurulması için çalışmalar başlatıldı.