Türkiye’nin en büyük savunma ihracatında gurur günü! MİLGEM projesinin 3. gemisi PNS Khaibar denize indirildi
Türkiye'nin tek kalemde gerçekleştirdiği en büyük savunma ihracatı projesinde 3. gemisi PNS Khaibar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve iki ülkenin üst düzey protokolünün katılım sağladığı törenle denize indirildi.
25.11.2022 16:25 - Son Güncelleme: 25.11.2022 17:26
Savunma sanayinin tek kalemde gerçekleştirdiği en büyük ihracat projesine imza atan ASFAT bu anlaşma kapsamında Pakistan Deniz Kuvvetleri'ne teslim edeceği üçüncü PN MİLGEM Gemisi PNS Khaibar'ı tam zamanında denize indirildi.