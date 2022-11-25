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Türkiye’nin en büyük savunma ihracatında gurur günü! MİLGEM projesinin 3. gemisi PNS Khaibar denize indirildi

Türkiye'nin tek kalemde gerçekleştirdiği en büyük savunma ihracatı projesinde 3. gemisi PNS Khaibar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve iki ülkenin üst düzey protokolünün katılım sağladığı törenle denize indirildi.

takvim.com.tr
AJANSLAR
25.11.2022 16:25 - Son Güncelleme: 25.11.2022 17:26
Türkiye’nin en büyük savunma ihracatında gurur günü! MİLGEM projesinin 3. gemisi PNS Khaibar denize indirildi

Milli Savunma Bakanlığı bağlısı ASFAT, ülke ekonomisine büyük katkılar sağlamaya devam ediyor.

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Türkiye’nin en büyük savunma ihracatında gurur günü! MİLGEM projesinin 3. gemisi PNS Khaibar denize indirildi





MİLGEM PROJESİNİN 3. GEMİSİ DENİZE İNDİRİLDİ | VİDEO İZLE

EN BÜYÜK SAVUNMA SANAYİ İHRACATI

Türkiye’nin en büyük savunma ihracatında gurur günü! MİLGEM projesinin 3. gemisi PNS Khaibar denize indirildi


Savunma sanayinin tek kalemde gerçekleştirdiği en büyük ihracat projesine imza atan ASFAT bu anlaşma kapsamında Pakistan Deniz Kuvvetleri'ne teslim edeceği üçüncü PN MİLGEM Gemisi PNS Khaibar'ı tam zamanında denize indirildi.

Türkiye’nin en büyük savunma ihracatında gurur günü! MİLGEM projesinin 3. gemisi PNS Khaibar denize indirildi

PN MİLGEM Projesi Üçüncü Gemi Denize İniş Töreni İstanbul Tersane Komutanlığı'nda gerçekleştirildi.

Türkiye’nin en büyük savunma ihracatında gurur günü! MİLGEM projesinin 3. gemisi PNS Khaibar denize indirildi

Törene Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve iki ülkenin üst düzey protokolü katılım sağladı.

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