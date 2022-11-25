1915 Çanakkale Köprüsü’ne Seyit Onbaşı’nın top mermileri yerleştirildi
Çanakkale Boğazı'nda, Lapseki ve Gelibolu ilçeleri arasında inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kulelerine top mermisi figürlerinin yerleştirilmesine başlandı.
25.11.2022 14:57 - Son Güncelleme: 25.11.2022 14:57
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla 18 Mart'ta açılan köprünün, her iki yakadaki kulelerinin zirvelerine Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermilerini simgeleyen yapıların yerleştirilmesi için kaideler tamamlandı.
Gelibolu şantiyesinde bulunan 20,5'er metre yüksekliğindeki diğer iki anıtsal yapı da yerlerine konulacak.
Projenin kalıcı çelik imalatlarını sağlayan Çimtaş firması tarafından imal edilen 4 figür, mart ayında şirkete ait "GMK-1" isimli gemiyle Gelibolu Sütlüce'deki şantiye alanına getirilmişti.