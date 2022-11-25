1915 Çanakkale Köprüsü’ne Seyit Onbaşı’nın top mermileri yerleştirildi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla 18 Mart'ta açılan köprünün, her iki yakadaki kulelerinin zirvelerine Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermilerini simgeleyen yapıların yerleştirilmesi için kaideler tamamlandı.