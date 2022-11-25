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Haberler Güncel 1915 Çanakkale Köprüsü’ne Seyit Onbaşı’nın top mermileri yerleştirildi

1915 Çanakkale Köprüsü’ne Seyit Onbaşı’nın top mermileri yerleştirildi

Çanakkale Boğazı'nda, Lapseki ve Gelibolu ilçeleri arasında inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kulelerine top mermisi figürlerinin yerleştirilmesine başlandı.

25.11.2022 14:57 - Son Güncelleme: 25.11.2022 14:57
1915 Çanakkale Köprüsü’ne Seyit Onbaşı’nın top mermileri yerleştirildi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla 18 Mart'ta açılan köprünün, her iki yakadaki kulelerinin zirvelerine Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermilerini simgeleyen yapıların yerleştirilmesi için kaideler tamamlandı.

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1915 Çanakkale Köprüsü’ne Seyit Onbaşı’nın top mermileri yerleştirildi

Bunun ardından Asya ve Avrupa yakalarındaki kulelere her biri 75 ton ağırlığındaki 4 mermi figüründen ikisi monte edildi.

1915 Çanakkale Köprüsü’ne Seyit Onbaşı’nın top mermileri yerleştirildi

Gelibolu şantiyesinde bulunan 20,5'er metre yüksekliğindeki diğer iki anıtsal yapı da yerlerine konulacak.

1915 Çanakkale Köprüsü’ne Seyit Onbaşı’nın top mermileri yerleştirildi

Projenin kalıcı çelik imalatlarını sağlayan Çimtaş firması tarafından imal edilen 4 figür, mart ayında şirkete ait "GMK-1" isimli gemiyle Gelibolu Sütlüce'deki şantiye alanına getirilmişti.

1915 Çanakkale Köprüsü’ne Seyit Onbaşı’nın top mermileri yerleştirildi
1915 Çanakkale Köprüsü’ne Seyit Onbaşı’nın top mermileri yerleştirildi
1915 Çanakkale Köprüsü’ne Seyit Onbaşı’nın top mermileri yerleştirildi
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