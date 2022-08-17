Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projesinin ilk etabı tamam! Anahtarlar Başkan Erdoğan'dan
Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesinin ilk etabı tamamlandı. Esenler 15 Temmuz Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 2 bin 108 konutun hak sahipleri anahtarlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden alacak.
Esenler Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı işbirliğinde Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesinin ilk etabı tamamlandı. 15 Temmuz Mahallesi'nde yürütülen projenin ilk etabında imar kısıtlılığı sebebiyle evlerini yenileyemeyen ve binaları risk altında bulunan vatandaşlar konutlarına kavuşacak.
19 Ağustos Cuma günü Esenler Dörtyol Meydanı'nda saat 17.30'da düzenlenecek ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı törenle 2 bin 108 adet konut, hak sahiplerine teslim edilecek. Böylece 19 Ağustos'tan itibaren Esenler'de yaklaşık 10 bin kişi daha depreme dayanıklı güvenli konutlarda yaşamaya başlayacak.
250 BİN KİŞİYE GÜVENLİ KONUT
Yapımı tamamlanan Güney (Metris) Rezerv Alanı'nın yüzde 72'si donatı alanı olarak ayrıldı. Vatandaşlara eski, yıpranmış, riskli yapılarını alıp yerine her daireye en az bir otoparkı bulunan, tüm otoparkları yeraltında, bahçe kullanımlı, sosyal yaşam alanlarına sahip, okulu, hastanesi, parkı, camisi yanı başında, yeşil ile iç içe, yatay mimari konseptinde, akıllı ve modern konutlar veriliyor. Akıllı ve güvenli şehir konseptinde inşâ edilen daireler, yıl sonuna kadar vatandaşlara teslim edilecek. Daireler, 80 ila 125 metrekare arasında değişiyor. Güney Rezerv Yapı Alanındaki konut ve işyerinin tamamlanıp teslim edilmesinin ardından, Kuzey Rezerv Yapı Alanı'nda da kentsel dönüşüm konutları yapılmaya başlanacak.
'HERKESİ BEKLİYORUZ'
Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, vatandaşlar ile birlikte kendisinin de Türkiye'nin ilk akıllı ve güvenli şehri olan 15 Temmuz Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm çalışmalarını büyük bir heyecanla takip ettiğini belirtti. Sabah'ta yer alan Göksu, "Vatandaşlarımız sabırla, yıllardır buraya taşınacakları günü bekliyorlar. Altyapısından üst yapısına kadar hiçbir eksik olmadan konutlarımızı teslim ediyoruz. Yeni ve güvenli konutlarına taşınacak kardeşlerimiz inşallah bundan sonra deprem korkusu yaşamadan huzur içinde yaşayacak. Tüm Esenlerli hemşehrilerimizi, 19 Ağustos Cuma günü saat 17.30'da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştireceğimiz tören için Dörtyol Meydanı'na bekliyoruz" dedi.