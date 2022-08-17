Tarım Kredi Marketleri'ndeki indirimli gıda ürünü kampanyası genişliyor!
Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği Tarım Kredi Marketleri'ndeki indirimli gıda ürünlerinde kapsam genişliyor. İndirimin ilk gününde vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören Tarım Kredi Marketleri'nin günlük cirosu 7 kat arttı. Tarım Kredi başka ürünlerde de indirim müjdesi verdi.
Önceki gün Tarım Kredi Kooperatileri'nin yurt genelindeki yaklaşık 1.400 satış noktasında başlattığı tarihi indirim kampanyası vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.
Sabahın erken saatlerinden itibaren Tarım Kredi marketlerinin önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşların yarattığı yoğun alışveriş trafiği sayesinde kampanyanın ilk gününde, yaklaşık 7 kat ciroya ulaşıldı.
Normal bir günde ortalama 20 milyon liralık satışa ulaşan Tarım Kredi, indirimlerin devreye girdiği akşam 19.00 itibarıyla 100 milyon liralık ciroya ulaşırken, mesai bitimine kadar alışverişin hız kesmemesi sayesinde cirosunu 130 milyon liranın üzerine çıkararak rekor kırdı.
Tarım Kredi Kooperatifleri yaptığı "Gelecek dönemlerde de imkân ve fırsatlar kullanılarak yeni indirim kampanyaları kamuoyuyla paylaşılmaya devam edecek" açıklamasıyla indirimlerin devam edeceğini müjdeledi.
İNDİRİM DEVAM EDECEK MÜJDESİ
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin hem üretici hem de tüketicilerin beklentilerini karşılarken ülke ekonomisine ve vatandaşların bütçesine katkı sağlama bilinciyle hareket ettiğinin belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Gıda ürünlerinde yaşanan fiyat dalgalanmalarının ve piyasaya arz konusunda sıkıntı yaşanan ürünlerin tedariki amacıyla hizmet veren Tarım Kredi Kooperatifleri, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'ın talimatı ile başlattığı indirim kampanyasının, daha fazla üründe ve daha yaygın market ağında uygulanabilmesi için çalışmalarına devam ediyor. Türkiye'nin en büyük çiftçi ailesi olarak, çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz."