Türkiye’nin drone üssü uykularını kaçırdı! ABD merkezli bir kuruluştan dikkat çeken açıklama

O zamandan bu yana Geçitkale, Doğu Akdeniz nöbeti tutan SİHA'lar için "iniş noktası", Dalaman ise daimi üs olarak kullanıldı. Pist yenileme çalışmalarının yapıldığı Geçitkale Hava Üssü'nün, daimi SİHA üssü olması için bakım ve tamirat merkezlerinin kurulması, silah sistemlerinin ve cephanelik depolarının inşa edilmesi, mevcut yapıların yenilenmesi gibi çalışmalar yapılacak.