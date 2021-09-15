Türkiye'nin drone üssü uykularını kaçırdı! ABD merkezli bir kuruluştan dikkat çeken açıklama
Savunma sanayiinde yaptığı hamlelerle dosta güven düşmana korku veren Türkiye, özellikle İHA/SİHA'lar konusunda dünyanın en önde gelen ülkelerinden bir tanesi olmayı başardı. Son olarak Türkiye'nin Kıbrıs'ta inşa ettiği ve Yunanistan'ı paniğe sevk eden Geçitkale üssü büyük yankı uyandırdı. Atina yönetiminin Washington'a sığınarak yardım istemesine sebep olan üsle ilgili, ABD merkezli bir kuruluştan 'güvenlik riski' iddiası gündeme oturdu. İşte son dakika haberinin detayları.
Türkiye'nin Akdeniz'deki yeni üssü, 20 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Kıbrıs Barış Harekâtı yıl dönümü törenleri sırasında tam faaliyete geçti. Milliyet'in haberine göre KKTC'nin ve Türkiye'nin askeri üs hamlesi, Yunan basınınca, "işgal" başlıklarıyla manşetlere taşınırken; "Türk işgalinin yıl dönümünde kullanıma açılacak" ifadeleri kullanıldı.
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'e hakim bir pozisyondaki Kıbrıs adasına İHA ve SİHA üssü kurma kararının 2019'da Libya ile yapılan deniz yetki anlaşmasının imzalanmasından sonra alındığı ifade edildi. 16 Aralık 2019'da Dalaman'daki üsden kalkan Bayraktar TB-2 modeli silahlı insansız aracı, 5 saatlik bir uçuşun akabinde KKTC'nin Geçitkale Askeri Hava Üssü'ne inmişti.
O zamandan bu yana Geçitkale, Doğu Akdeniz nöbeti tutan SİHA'lar için "iniş noktası", Dalaman ise daimi üs olarak kullanıldı. Pist yenileme çalışmalarının yapıldığı Geçitkale Hava Üssü'nün, daimi SİHA üssü olması için bakım ve tamirat merkezlerinin kurulması, silah sistemlerinin ve cephanelik depolarının inşa edilmesi, mevcut yapıların yenilenmesi gibi çalışmalar yapılacak.
Türk savaş uçaklarının inebileceği NATO standartlarında bir havaalanı olarak inşa edilen Geçitkale'nin, bakım ve yenileme çalışmalarıyla kısa müddette F-16'ların da konuşlanabileceği bir üs haline gelebileceğine dikkat çekiliyor.