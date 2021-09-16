Hakimler ve Savcılar kurulana ait kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı
Hakimler ve Savcılar kurulana ait kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre terfi alan ve terfi sürelerini bitirenHakim, Cumhuriyet Başsavcı ve Savcıları ile İdari Yargı Hakimlerinin isimleri paylaşıldı. İşte o liste...
16.09.2021 00:53
- Son Güncelleme: 16.09.2021 00:54
Hakimler ve Savcılar kurulana ait kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre terfi alan ve terfi sürelerini bitirenHakim, Cumhuriyet Başsavcı ve Savcıları ile İdari Yargı Hakimlerinin isimleri paylaşıldı. İşte o liste...