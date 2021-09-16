Hakimler ve Savcılar kurulana ait kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre terfi alan ve terfi sürelerini bitirenHakim, Cumhuriyet Başsavcı ve Savcıları ile İdari Yargı Hakimlerinin isimleri paylaşıldı. İşte o liste...