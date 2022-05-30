Türkiye’nin dördüncü büyüğü Çukurova Bölgesel Havalimanı yıl bitmeden açılacak!
Son dakika haberi! Tamamlandığında Türkiye'nin dördüncü büyük havalimanı olacak, Mersin ve Adana başta olmak üzere çevre illere büyük katkı sağlaması beklenen Çukurova Bölgesel Havalimanının bu yılın son çeyreğinde açılması hedefleniyor. Hummalı bir çalışmanın devam ettiği havalimanı inşaatında altyapının yüzde 99'u, üstyapının da yüzde 68'i tamamlandı. Çukurova Bölgesel Havalimanı Proje Müdürü Ferhat Güney, "Çukurova Bölgesel Havalimanı, bu bölgemizin turizmine prestij, ticaretine hız ve güç katacak" dedi.
Bölge halkının uzun süredir tamamlanmasını beklediği Çukurova Bölgesel Havalimanında çalışmalar hızla sürüyor. Mersin'in Tarsus ilçesinde inşası devam eden havalimanı tamamlandığında hem yolcu hem kargo taşımacılığında hizmet verecek.
Çukurova bölgesine ihracat ve turizm alanlarında büyük katkı sağlaması hedeflenen havalimanı, istihdam açısından da bölgeyi besleyecek. Çukurova Bölgesel Havalimanının üstyapı işlerini üstlenen Kozuva Şirketler Grubunun yıllık hedeflediği yolcu sayısı 12 milyon. Yatırım tamamlandıktan sonra şirket işletme süresi boyunca devlete toplam 297 milyon 100 bin Euro kira bedeli ödeyecek.
8 MİLYON METREKARE ALAN ÜZERİNE KURULUYOR
Çukurova Bölgesel Havalimanı Proje Müdürü Ferhat Güney, inşaattaki son durumu anlattı. Havalimanın 8 milyon metrekare alan üzerine kurulduğunu belirten Proje Müdürü Güney, "Havalimanımız, bir adet 60 metre genişliğinde, 3 bin 500 metre uzunluğunda ana pisti; bir adet 45 metre genişliğinde, 3 bin 500 metre uzunluğunda yedek pisti; taksi yolları ile özel, kargo ve yolcu olmak üzere yaklaşık 50 uçağa hizmet verebilecek apronlara sahip.
Son derece ferah yaşam alanlarına sahip olacak terminal binasıyla birlikte uçuş kontrol binası, VIP terminal binası, genel havacılık terminal binası, itfaiye binası, kapalı ve açık otoparkları ile birlikte irili ufaklı yaklaşık 26 bina ile terminal binamız işletme döneminde hizmet verecek. Türkiye'de birkaç havalimanının sahip olduğu hem karayolu hem de demiryolu ile çevre illerden ulaşım son derece rahat ve hızlı olacak" diye konuştu.