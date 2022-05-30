Türkiye’nin dördüncü büyüğü Çukurova Bölgesel Havalimanı yıl bitmeden açılacak!

Son derece ferah yaşam alanlarına sahip olacak terminal binasıyla birlikte uçuş kontrol binası, VIP terminal binası, genel havacılık terminal binası, itfaiye binası, kapalı ve açık otoparkları ile birlikte irili ufaklı yaklaşık 26 bina ile terminal binamız işletme döneminde hizmet verecek. Türkiye'de birkaç havalimanının sahip olduğu hem karayolu hem de demiryolu ile çevre illerden ulaşım son derece rahat ve hızlı olacak" diye konuştu.