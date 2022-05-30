HAVA DURUMU | Meteoroloji’den İstanbul, İzmir ve Ankara’ya uyarı! 30 derecenin üzerine çıkacak | 30 Mayıs 2022 hava durumu
Günlerdir beklenen sıcak hava kendisini göstermeye başladı. Son birkaç gündür tam bir yaz havası yaşanırken Meteoroloji'den yeni bir açıklama geldi. Bugün itibarıyla gelen tahminlere göre hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. İstanbul, İzmir ve Ankara gibi megakentler için de hava durumu uyarıları geldi. Bugün hava nasıl olacak? İşte 30 Mayıs 2022 hava durumu
30.05.2022 09:12 - Son Güncelleme: 30.05.2022 09:19
Ege Bölgesinde de parçalı bulutlar arasından güneş görülüyor. Sıcaklık İzmir'de 34, Denizli'de 36 derece ölçülüyor. İç Ege'de de 30 derecenin üzerinde sıcaklıklar ölçülüyor.
AKDENİZ HAVA DURUMU
Akdeniz Bölgesi de parçalı bulutlu. Sıcaklık Antalya'da 30, Mersin'de 28, Adana'da 34 derece ölçülüyor. Pazartesi günü de benzer bir hava durumu bekleniyor.