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Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteoroloji’den İstanbul, İzmir ve Ankara’ya uyarı! 30 derecenin üzerine çıkacak | 30 Mayıs 2022 hava durumu

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den İstanbul, İzmir ve Ankara’ya uyarı! 30 derecenin üzerine çıkacak | 30 Mayıs 2022 hava durumu

Günlerdir beklenen sıcak hava kendisini göstermeye başladı. Son birkaç gündür tam bir yaz havası yaşanırken Meteoroloji'den yeni bir açıklama geldi. Bugün itibarıyla gelen tahminlere göre hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. İstanbul, İzmir ve Ankara gibi megakentler için de hava durumu uyarıları geldi. Bugün hava nasıl olacak? İşte 30 Mayıs 2022 hava durumu

30.05.2022 09:12 - Son Güncelleme: 30.05.2022 09:19
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den İstanbul, İzmir ve Ankara’ya uyarı! 30 derecenin üzerine çıkacak | 30 Mayıs 2022 hava durumu

Türkiye genelinde hava parçalı ve az bulutlu. Batı Karadeniz'de yerel geçişler şeklinde, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde ise gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise yükselmeye devam ediyor. Batı bölgelerde mevsim normallerinin 4 ile 12 derece üzerinde seyretmeye hazırlanıyor.

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HAVA DURUMU | Meteoroloji’den İstanbul, İzmir ve Ankara’ya uyarı! 30 derecenin üzerine çıkacak | 30 Mayıs 2022 hava durumu

MARMARA VE EGE DİKKAT!
Denizlerde rüzgar Marmara'nın Karadeniz kıyıları ile Orta ve Kuzey Ege'de zaman zaman fırtına seviyesine çıkacak şekilde kuvvetli esiyor. Diğer kıyılarda ise orta kuvvet ve altında esmesi bekleniyor.

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den İstanbul, İzmir ve Ankara’ya uyarı! 30 derecenin üzerine çıkacak | 30 Mayıs 2022 hava durumu

30 DERECENİN ÜZERİNDE SEYREDECEK
Marmara Bölgesinde hava parçalı bulutlu. Bursa dolaylarında yerel yağmur geçişleri görülebilir. Sıcaklık bölgenin genelinde 30 derecenin üzerinde seyrediyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı.

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den İstanbul, İzmir ve Ankara’ya uyarı! 30 derecenin üzerine çıkacak | 30 Mayıs 2022 hava durumu

Ege Bölgesinde de parçalı bulutlar arasından güneş görülüyor. Sıcaklık İzmir'de 34, Denizli'de 36 derece ölçülüyor. İç Ege'de de 30 derecenin üzerinde sıcaklıklar ölçülüyor.

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den İstanbul, İzmir ve Ankara’ya uyarı! 30 derecenin üzerine çıkacak | 30 Mayıs 2022 hava durumu

AKDENİZ HAVA DURUMU
Akdeniz Bölgesi de parçalı bulutlu. Sıcaklık Antalya'da 30, Mersin'de 28, Adana'da 34 derece ölçülüyor. Pazartesi günü de benzer bir hava durumu bekleniyor.

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