HAVA DURUMU | Meteoroloji’den İstanbul, İzmir ve Ankara’ya uyarı! 30 derecenin üzerine çıkacak | 30 Mayıs 2022 hava durumu

MARMARA VE EGE DİKKAT!

Denizlerde rüzgar Marmara'nın Karadeniz kıyıları ile Orta ve Kuzey Ege'de zaman zaman fırtına seviyesine çıkacak şekilde kuvvetli esiyor. Diğer kıyılarda ise orta kuvvet ve altında esmesi bekleniyor.