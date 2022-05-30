Mars’ın Jezero Krateri’ndeki eski göle benzetilen Salda Gölü’nde NASA’nın da kullanabileceği bilim merkezi kuruluyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, gölde yürütülen "Mikrobiyal Ekoloji ve Biyoçeşitlilik Araştırmaları" ile NASA'nın çalışmalarına destek olmak amacıyla Salda Gölü Bilim Merkezi Projesi'ni hazırladı.