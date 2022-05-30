Mars'ın Jezero Krateri'ndeki eski göle benzetilen Salda Gölü'nde NASA'nın da kullanabileceği bilim merkezi kuruluyor
Mars'ın Jezero Krateri'ndeki eski göle benzetilen Burdur'daki Salda Gölü'nde yapılacak ve ABD Havacılık ve Uzay Ajansının da (NASA) çalışmalarında kullanabileceği bilim merkezinin, proje aşaması tamamlandı. Salda Gölü, NASA tarafından Mars 2020 misyonunda hedef alan olarak seçilen Jezero Krateri'ndeki eski göle, "jeolojik ve mineralojik" benzerliğe sahip tek göl olma özelliğini taşıması nedeniyle dünyanın ilgisini çekmişti. NASA sosyal medya hesabından Şubat 2021'de "Mars'a geri sayım başladı" başlığıyla "Jezero Krateri'ne kimse ayak basmadı ama Türkiye'deki Salda Gölü sayesinde orada neler bekleyebileceğimiz konusunda bazı fikirlerimiz var." paylaşımı yapılmıştı.
Mars'ın Jezero Krateri'ndeki eski göle benzetilen Burdur'daki Salda Gölü'nde yapılacak ve ABD Havacılık ve Uzay Ajansının da (NASA) çalışmalarında kullanabileceği bilim merkezinin, proje aşaması tamamlandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, gölde yürütülen "Mikrobiyal Ekoloji ve Biyoçeşitlilik Araştırmaları" ile NASA'nın çalışmalarına destek olmak amacıyla Salda Gölü Bilim Merkezi Projesi'ni hazırladı.
Araştırmacıların hızlı sonuç elde etmelerini sağlamak ve ziyaretçileri Salda Gölü'nün bilimsel değeri konusunda bilinçlendirmek amacıyla hayata geçirilecek bilim merkezi, Beyaz Adalar karşılama alanına 620 metre mesafede, 3 bin 396 metrekarelik alana kurulacak.
NASA'nın Salda çalışmalarına katılan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Jeomikrobiyoloji-Biyojeokimya Araştırma Grubu Lideri Prof. Dr. Nurgül Balcı, AA muhabirine, Salda'nın dünyanın bildiği özel bir göl olduğunu ifade etti.