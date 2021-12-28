Muhaliflerin çamur attığı Atatürk Kültür Merkezi iki ayda tam 115 bini aşkın sanatseveri ağırladı
İstemezükçü zihniyetin "yıkılacak, adı değiştirilecek" diye bin bir çamur attığı Atatürk Kültür Merkezi (AKM) adeta ziyaretçi akınına uğradı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda kapılarını açan Atatürk Kültür Merkezi iki ayda 115 bini aşkın sanatseverin uğrak noktası oldu.
28.12.2021 13:12
- Son Güncelleme: 28.12.2021 13:14
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda kapılarını açan Atatürk Kültür Merkezi (AKM), iki ayda 115 bini aşkın sanatseverin uğrak noktası oldu.
Hasan Uçarsu'nun bestelediği, librettosunu Halit Refiğ'in aynı adlı senaryosundan hareketle Bertan Rona'nın yazdığı "Sinan" operasının prömiyeriyle açılan AKM, "Uyuyan Güzel" balesi, "Aida" operası, "Uçmak: Hezarfen Ahmed Çelebi", "Anna Karanina" ve "Yol" oyunu ile Grammy ödüllü sanatçı Chris Botti, Fransız caz sanatçısı Hindi Zahra, Londra Filarmoni Orkestrası, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nın da aralarında bulunduğu onlarca etkinliğe ev sahipliği yaptı.