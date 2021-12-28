Muhaliflerin çamur attığı Atatürk Kültür Merkezi iki ayda tam 115 bini aşkın sanatseveri ağırladı

Hasan Uçarsu'nun bestelediği, librettosunu Halit Refiğ'in aynı adlı senaryosundan hareketle Bertan Rona'nın yazdığı "Sinan" operasının prömiyeriyle açılan AKM, "Uyuyan Güzel" balesi, "Aida" operası, "Uçmak: Hezarfen Ahmed Çelebi", "Anna Karanina" ve "Yol" oyunu ile Grammy ödüllü sanatçı Chris Botti, Fransız caz sanatçısı Hindi Zahra, Londra Filarmoni Orkestrası, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nın da aralarında bulunduğu onlarca etkinliğe ev sahipliği yaptı.