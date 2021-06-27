1 Temmuz'dan itibaren neler değişecek? Hangi yasaklar kalkacak? Sokağa çıkma yasağı, maske, seyahat yasağı, mesai saatleri...
Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında aşılamadaki hızıyla birlikte vakalarda büyük ölçüde azalma oldu. Vakaların azalmasının ardından önce kademeli normalleşme daha sonrasında da Haziran ayı normalleşmesi yaşanırken vatandaşların tek merak konusu "Yasaklar ne zaman bitecek?" oldu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kısıtlama kararları ile ilgili Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Başkan Erdoğan 1 Temmuz'dan itibaren kaldırılacak olan tedbirleri açıkladı. Peki 1 Temmuz'dan itibaren neler değişecek? Hangi yasaklar kalkacak? Sokağa çıkma yasağı, maske, seyahat yasağı, mesai saatleri... İşte detaylar…
Kabine Toplantısı öncesinde sokağa çıkma yasağından, aşılama ve maske konularına dair konular vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Kabine toplantısı geçtiğimiz hafta 15:00'te Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. 21 Haziran kabine toplantısında alınan kararlar Başkan Erdoğan tarafından halka açıklandı. Açıklanan kararların 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacağı bildirildi. Peki 1 Temmuz'dan itibaren neler değişecek? Hangi yasaklar kalkacak? Sokağa çıkma yasağı, maske, seyahat yasağı, mesai saatleri...İşte detaylar...
İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 6 milyon 199 bin 505, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 419 bin 667, toplam 8 milyon 619 bin 172, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 2 milyon 652 bin 882, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 241 bin 953, toplam 3 milyon 894 bin 835, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 2 milyon 137 bin 65, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 6 bin 241, toplam 3 milyon 143 bin 306 doz olarak kayıtlara geçti.
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 222 bin 561 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 266 kişinin testi pozitif çıktı, 51 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 470 olarak kayıtlarda yer aldı.
Ağır hasta sayısı 733 oldu, 7 bin 402 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 269 bin 294'e yükseldi.