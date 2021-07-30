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Haberler Güncel Türkiye'nin ciğerleri yanıyor! İşte Marmaris ve Manavgat'taki yangın felaketinde son durum: Kahreden kareler

Türkiye'nin ciğerleri yanıyor! İşte Marmaris ve Manavgat'taki yangın felaketinde son durum: Kahreden kareler

Son iki günde Antalya, Mersin, Adana, Osmaniye, Maraş, Kütahya, Kocaeli, Aydın, Hatay, Kayseri ve Kilis'te ormanlık alanlar alevlere teslim oldu. Sabahın ilk ışıklarıyla hava araçları söndürme çalışmalarına yeniden başlarken Marmaris ve Manavgat'tan kahreden kareler gelmeye devam ediyor. İşte yangın felaketini gözler önüne seren fotoğraf kareleri.

30.07.2021 08:42 - Son Güncelleme: 30.07.2021 09:40
Türkiye'nin ciğerleri yanıyor! İşte Marmaris ve Manavgat'taki yangın felaketinde son durum: Kahreden kareler

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına devam ediliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Türkiye'nin ciğerleri yanıyor! İşte Marmaris ve Manavgat'taki yangın felaketinde son durum: Kahreden kareler

Armutalan Mahallesi Şirinyer mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayılarak İçmeler Mahallesi'ne ilerledi. Yangını kontrol altında tutmak için ekipler, karadan gece boyunca çalışmasını sürdürdü.

Türkiye'nin ciğerleri yanıyor! İşte Marmaris ve Manavgat'taki yangın felaketinde son durum: Kahreden kareler

Sabahın ilk ışıklarıyla hava araçları da bölgede çalışmalara yeniden başladı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda helikopter yangına havadan müdahale ediyor.

Türkiye'nin ciğerleri yanıyor! İşte Marmaris ve Manavgat'taki yangın felaketinde son durum: Kahreden kareler

Bir kişinin yaşamını yitirdiği yangında, bazı otellerin tedbir amaçlı boşaltıldığı, bazı ev, araç ve iş makinelerinin de yangından zarar gördüğü öğrenildi.

Türkiye'nin ciğerleri yanıyor! İşte Marmaris ve Manavgat'taki yangın felaketinde son durum: Kahreden kareler

ÜLKENİN HER BÖLGESİN MÜDAHALEDE BULUNULUYOR
Türk Hava Kurumu (THK) tarafından operasyonları yönetilen 20 hava aracının Manavgat'taki dahil ülkenin her bölgesinde devam eden yangınlara ara vermeden müdahalede bulunduğu bildirildi.