Türkiye'nin ciğerleri yanıyor! İşte Marmaris ve Manavgat'taki yangın felaketinde son durum: Kahreden kareler
Son iki günde Antalya, Mersin, Adana, Osmaniye, Maraş, Kütahya, Kocaeli, Aydın, Hatay, Kayseri ve Kilis'te ormanlık alanlar alevlere teslim oldu. Sabahın ilk ışıklarıyla hava araçları söndürme çalışmalarına yeniden başlarken Marmaris ve Manavgat'tan kahreden kareler gelmeye devam ediyor. İşte yangın felaketini gözler önüne seren fotoğraf kareleri.
30.07.2021 08:42
- Son Güncelleme: 30.07.2021 09:40