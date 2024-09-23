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Şehit polis Şeyda Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı! Yürekleri parçalayan görüntü: Eşi tabutunu öperek...

Şehit polis memuru Şeyda Yılmaz, memleketi Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede eşinin tabutunu sarılıp öpen Semih Yılmaz, "İzin aldık gelecektik, vatan sağ olsun. Çok mu istedin, Sivas'ı" diyerek gözyaşı döktü. O anlar yürekleri parçaladı...

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Giriş Tarihi 23 Eylül 2024, 18:20 Güncelleme Tarihi23 Eylül 2024, 18:24
Şehit polis Şeyda Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı! Yürekleri parçalayan görüntü: Eşi tabutunu öperek... 1

İstanbul Ümraniye'de motosiklet hırsızlığı suçundan yakalanan şüphelinin, kaçmasının ardından yaşanan arbedede silahla ateş edilmesi sonucu şehit olan 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz'ın cenazesi memleketi Sivas'ta toprağa verildi.

Şehit polis Şeyda Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı! Yürekleri parçalayan görüntü: Eşi tabutunu öperek... 2

Şehit Yılmaz'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Ay Yıldız Camisi'ne getirildi.

Şehit polis Şeyda Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı! Yürekleri parçalayan görüntü: Eşi tabutunu öperek... 3

Burada düzenlenen törende şehidin polis memuru eşi Semih Yılmaz, tabuta sarılarak "İzin aldık Sivas'a gelecektik, vatan sağ olsun. Çok mu istedin Sivas'ı, bugün yola çıkacaktık." diyerek gözyaşı döktü.

Eşi tabutunu öperek son yolculuğuna uğurladı

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