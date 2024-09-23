Şehit polis Şeyda Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı! Yürekleri parçalayan görüntü: Eşi tabutunu öperek...

Şehit polis memuru Şeyda Yılmaz, memleketi Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede eşinin tabutunu sarılıp öpen Semih Yılmaz, "İzin aldık gelecektik, vatan sağ olsun. Çok mu istedin, Sivas'ı" diyerek gözyaşı döktü. O anlar yürekleri parçaladı...