Türkiye'nin ayakları yere basmayan festivali TEKNOFEST başladı
Birbirinden farklı sürprizlerin olduğu festivalde Türkiye'nin savunma sanayii araçları sahne alacak. Birçok yarışma ve etkinlik düzenlenecek. Festival pazar günü sona erecek. Birçok sürpriz ve renkli gösterinin olacağı TEKNOFEST'te Akıncı ve Aksungur insansız hava araçları, Gökbey ve Atak helikopteri, Bayraktar TB2 ve Hürkuş gibi yerli ve milli imkanlarla üretilen savunma sanayii araçları boy gösterecek. Türk bilim adamı Aziz Sancar da TEKNOFEST'e katılacak. Teknoloji şampiyonlarına Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Sancar ödül verecek.
21.09.2021 10:19
- Son Güncelleme: 21.09.2021 10:25
Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, bu yıl da sürprizle ziyaretçilerini ağırlayacak.
TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kurumları, medya kuruluşları ve üniversitelerin de aralarında bulunduğu 72 paydaşın destekleriyle İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yarın başlayacak ve 26 Eylül'de sona erecek.
YERLİ VE MİLLİ PROJELER SAHNE ALACAK
Birçok sürpriz ve renkli gösterinin olacağı TEKNOFEST'te Akıncı ve Aksungur insansız hava araçları, Gökbey ve Atak helikopteri, Bayraktar TB2 ve Hürkuş gibi yerli ve milli imkanlarla üretilen savunma sanayii araçları boy gösterecek.