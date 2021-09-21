Vav TV İzle
Haberler Güncel Türkiye'nin ayakları yere basmayan festivali TEKNOFEST başladı

Türkiye'nin ayakları yere basmayan festivali TEKNOFEST başladı

Birbirinden farklı sürprizlerin olduğu festivalde Türkiye'nin savunma sanayii araçları sahne alacak. Birçok yarışma ve etkinlik düzenlenecek. Festival pazar günü sona erecek. Birçok sürpriz ve renkli gösterinin olacağı TEKNOFEST'te Akıncı ve Aksungur insansız hava araçları, Gökbey ve Atak helikopteri, Bayraktar TB2 ve Hürkuş gibi yerli ve milli imkanlarla üretilen savunma sanayii araçları boy gösterecek. Türk bilim adamı Aziz Sancar da TEKNOFEST'e katılacak. Teknoloji şampiyonlarına Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Sancar ödül verecek.

21.09.2021 10:19 - Son Güncelleme: 21.09.2021 10:25
Türkiye’nin ayakları yere basmayan festivali TEKNOFEST başladı

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, bu yıl da sürprizle ziyaretçilerini ağırlayacak.

TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kurumları, medya kuruluşları ve üniversitelerin de aralarında bulunduğu 72 paydaşın destekleriyle İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yarın başlayacak ve 26 Eylül'de sona erecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Türkiye’nin ayakları yere basmayan festivali TEKNOFEST başladı

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle Sağlık Bakanlığının yönergeleri doğrultusunda gerçekleştirilecek festivale 45 bin takımda 200 binden fazla öğrenci başvurdu.

Türkiye’nin ayakları yere basmayan festivali TEKNOFEST başladı

İlk yıl 20 bin, ikinci yıl 50 bin, üçüncü yıl 100 bin kişinin katıldığı festivale bu sene rekor katılım bekleniyor.

Türkiye’nin ayakları yere basmayan festivali TEKNOFEST başladı

450 bin kişinin aynı anda bulunabileceği festival alanına salgın nedeniyle kısıtlı bir katılım yapılması planlanıyor.

Türkiye’nin ayakları yere basmayan festivali TEKNOFEST başladı

YERLİ VE MİLLİ PROJELER SAHNE ALACAK
Birçok sürpriz ve renkli gösterinin olacağı TEKNOFEST'te Akıncı ve Aksungur insansız hava araçları, Gökbey ve Atak helikopteri, Bayraktar TB2 ve Hürkuş gibi yerli ve milli imkanlarla üretilen savunma sanayii araçları boy gösterecek.

SON DAKİKA