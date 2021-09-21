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Haberler Güncel 1915 Çanakkale Köprüsü 318 metre yükseklikten görüntülendi

1915 Çanakkale Köprüsü 318 metre yükseklikten görüntülendi

Türkiye'nin mega projelerinden biri olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde bugün tarihi bir gün yaşanacak. Kedi yolundan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, işçiler ve heyet kedi yolundan Anadolu'dan Avrupa'ya geçecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun gerçekleştireceği ziyaret öncesi 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Asya yakasındaki kulesine çıkan gazeteciler, çalışmaları 318 metre yükseklikten görüntüledi. İşte ilk kez göreceğiniz kareler...

AA
21.09.2021 11:09 - Son Güncelleme: 21.09.2021 11:09
1915 Çanakkale Köprüsü 318 metre yükseklikten görüntülendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun gerçekleştireceği ziyaret öncesi 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Asya yakasındaki kulesine çıkan gazeteciler, çalışmaları 318 metre yükseklikten görüntüledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
1915 Çanakkale Köprüsü 318 metre yükseklikten görüntülendi

Sabah saatlerinde Çanakkale'nin Lapseki içesinde bulunan Asya Ankraj Sahası'na gelen basın mensupları, burada bulunan iskeleden teknelerle Asya Kulesine götürüldü.

1915 Çanakkale Köprüsü 318 metre yükseklikten görüntülendi

Asansörlerle iki grup halinde kuleye çıkan yaklaşık 80 gazeteci, buradaki çalışmaları 318 metre yükseklikten görüntüleyerek yetkililerden bilgi aldı.

1915 Çanakkale Köprüsü 318 metre yükseklikten görüntülendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun da ziyaret programı kapsamında köprü inşaatında devam eden çalışmaları inceleyip köprünün deniz üzerindeki çalışabilmesi için oluşturulan ve işçiler tarafından kullanılan "kedi yolu"ndan beraberindekilerle 4 bin 608 metre yürüyerek Avrupa kıtasına geçmesi bekleniyor.

1915 Çanakkale Köprüsü 318 metre yükseklikten görüntülendi

Tasarımı inceliklerle örülen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün iki ayak aralığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılıyla anlamlandırılarak 2023 metre olarak tasarlandı.

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