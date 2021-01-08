Jandarma uzman erbaşlardan terörle mücadele yemini! Nefes kesen görüntüler

İzmir'de Foça Jandarma Uzman Erbaş Komando Temel Kursu'nu başarıyla tamamlayan 712'si Jandarma, 151'i Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli olmak üzere 863 uzman erbaş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı törenle mezun oldu. Törenin sonunda kursiyerler tören geçişi yaptı.