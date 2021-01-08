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Jandarma uzman erbaşlardan terörle mücadele yemini! Nefes kesen görüntüler

Jandarmaların yemin töreni nefes kesen görüntülere sahne oldu. İzmir'de Foça Jandarma Uzman Erbaş Komando Temel Kursu'nu başarıyla tamamlayan 712'si Jandarma, 151'i Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli olmak üzere 863 uzman erbaş törenle mezun oldu. Törenin sonunda kursiyerler gösteri icra etti. İşte terörle mücadelenin kahramanlarından nefes kesen görüntüler.

08.01.2021 13:08 - Son Güncelleme: 08.01.2021 13:28
Jandarma uzman erbaşlardan terörle mücadele yemini! Nefes kesen görüntüler

İzmir'de Foça Jandarma Uzman Erbaş Komando Temel Kursu'nu başarıyla tamamlayan 712'si Jandarma, 151'i Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli olmak üzere 863 uzman erbaş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı törenle mezun oldu. Törenin sonunda kursiyerler tören geçişi yaptı.

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Jandarma uzman erbaşlardan terörle mücadele yemini! Nefes kesen görüntüler

TÖRENDEN NOTLAR

Törende, 712'si Jandarma, 151'i Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli olmak üzere 863 uzman erbaş mezun oldu.

Jandarma uzman erbaşlardan terörle mücadele yemini! Nefes kesen görüntüler

Uzman erbaşlar 22 haftalık kursta, kolluk mevzuatı ve asayiş, toplumsal olaylara müdahale, tek er muharebe eğitimi, harita bilgisi, patlayıcı madde ve tuzaklarla mücadele, ilk yardım, emniyet, kaza önleme eğitimi, orman yangınlarına müdahale, silah bilgisi, atış, temel ve savaş beden eğitimi konularında eğitim aldı.

Jandarma uzman erbaşlardan terörle mücadele yemini! Nefes kesen görüntüler

Dereceye giren kursiyerlere belgeleri ve hediyeleri verildi. Kursiyerler adına dönem birincisi tarafından yaş kütüğüne plaket çakıldı.

Jandarma uzman erbaşlardan terörle mücadele yemini! Nefes kesen görüntüler

Törenin sonunda kursiyerler, gösteri icra etti ve komando andı içti. Program tören geçişi ile sona erdi.

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