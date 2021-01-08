Jandarma uzman erbaşlardan terörle mücadele yemini! Nefes kesen görüntüler
Jandarmaların yemin töreni nefes kesen görüntülere sahne oldu. İzmir'de Foça Jandarma Uzman Erbaş Komando Temel Kursu'nu başarıyla tamamlayan 712'si Jandarma, 151'i Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli olmak üzere 863 uzman erbaş törenle mezun oldu. Törenin sonunda kursiyerler gösteri icra etti. İşte terörle mücadelenin kahramanlarından nefes kesen görüntüler.
08.01.2021 13:08
- Son Güncelleme: 08.01.2021 13:28
Uzman erbaşlar 22 haftalık kursta, kolluk mevzuatı ve asayiş, toplumsal olaylara müdahale, tek er muharebe eğitimi, harita bilgisi, patlayıcı madde ve tuzaklarla mücadele, ilk yardım, emniyet, kaza önleme eğitimi, orman yangınlarına müdahale, silah bilgisi, atış, temel ve savaş beden eğitimi konularında eğitim aldı.
DİĞER GALERİLER