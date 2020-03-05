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Son dakika: Hafız İsmail Coşar ve eşi son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden hafız ve mevlithan İsmail Coşar ile eşi Sevim Coşar, son yolculuğuna uğurlandı. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sonrası Ankara'da ilk selayı İsmail Coşar okumuştu.

05.03.2020 17:06 - Son Güncelleme: 05.03.2020 17:07
Son dakika: Hafız İsmail Coşar ve eşi son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden hafız ve mevlithan İsmail Coşar ile eşi Sevim Coşar, son yolculuğuna uğurlandı.

Coşar ve eşi için uzun süre görev yaptığı Kocatepe Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

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Son dakika: Hafız İsmail Coşar ve eşi son yolculuğuna uğurlandı

Törene, ailenin yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, Ankara Valisi Vasip Şahin, Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, bazı milletvekilleri, bazı eski bakanlar ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Son dakika: Hafız İsmail Coşar ve eşi son yolculuğuna uğurlandı

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Ekrem Keleş'in öğle namazını müteakip kıldırdığı cenaze namazının ardından Coşar ve eşinin cenazesi, törene katılan protokol üyeleri ile yakınlarının omuzlarında cenaze arabasına taşındı. Çiftin cenazesi daha sonra defnedilmek üzere Karşıyaka Mezarlığı'na götürüldü.

Son dakika: Hafız İsmail Coşar ve eşi son yolculuğuna uğurlandı

KÜÇÜK YAŞTA HAFIZLIK EĞİTİMİ ALDI
1950 yılında Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Çağlayan köyünde dünyaya gelen İsmail Coşar, küçük yaşta hafızlık eğitimi aldı.

Bursa'nın Tuzpazarı semtindeki İsmail Hakkı Tekkesi'nde üç yıl süren hafızlık eğitiminin ardından kentin merkez köylerinden birine, dönemin müftüsü Abdullah Saraçoğlu tarafından vekaleten müezzin-kayyım olarak atandı.

Son dakika: Hafız İsmail Coşar ve eşi son yolculuğuna uğurlandı

Ankara Radyosu'nda okuduğu Kur'an-ı Kerim ile sesini Türkiye'ye duyuran Coşar, müezzinlik görevine 1972 yılında Ankara'nın Ulus semtindeki tarihi Kağnıcıoğlu Camisi'nde başladı.

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