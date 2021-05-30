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Türkiye yaptı, dünyada eşi benzeri yok! Tek tek dizildi...

Çanakkale'nin Lapseki ve Gelibolu ilçeleri arasında inşası süren "1915 Çanakkale Köprüsü'nde" araçların geçeceği yol için tabliye montajına hazırlık yapılıyor. Projenin en önemli aşamalarından biri olan yol için, 87 tabliye bloğunun montajı, haziran ayının ortalarından itibaren 106 metrelik "Asian Hercules-III" isimli yüzer vinçle gerçekleştirilecek.

30.05.2021 12:36 - Son Güncelleme: 30.05.2021 12:36
Türkiye'den önemli adım: Montaj için başlanıyor! Dünyada bir ilk...

Barındırdığı özellikler itibarıyla "simgelerin köprüsü" diye anılan, mühendisliğindeki ince detayları ile dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü olacak dev yapının inşaat çalışması hızla devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Türkiye'den önemli adım: Montaj için başlanıyor! Dünyada bir ilk...

Deniz üstü çalışmalar, Asya ve Avrupa yakalarındaki 318'er metre yüksekliğindeki kule ayakları tamamlandıktan sonra iki yakayı birbirine bağlayan "kedi yolu" sayesinde hızlandı. Ocak ayında tamamlanan "kedi yolunun" ardından bu ay içinde sona eren ana kablo montajı ile köprünün silüeti belirginleşmeye başladı.

Türkiye'den önemli adım: Montaj için başlanıyor! Dünyada bir ilk...

"Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı" olarak nitelendirilen projede, çalışmaların en önemli aşamalarından birini tabliye montajı oluşturuyor.

Türkiye'den önemli adım: Montaj için başlanıyor! Dünyada bir ilk...

ÇİMTAŞ firması tarafından Bursa'nın Gemlik ve Kocaeli'nin Gölcük ilçelerindeki fabrikalarda sürdürülen tabliye bloklarının 56'ncısı da Gelibolu'nun Sütlüce mevkisinde bulunan şantiye alanına getirildi.

Türkiye'den önemli adım: Montaj için başlanıyor! Dünyada bir ilk...

Her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki tabliye blokları, bir süre önce Çanakkale'ye gelen Singapur bayraklı, 106 metrelik "Asian Hercules-III" isimli yüzer vinç yardımıyla yerleştirilecek.