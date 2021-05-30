Türkiye yaptı, dünyada eşi benzeri yok! Tek tek dizildi...
Çanakkale'nin Lapseki ve Gelibolu ilçeleri arasında inşası süren "1915 Çanakkale Köprüsü'nde" araçların geçeceği yol için tabliye montajına hazırlık yapılıyor. Projenin en önemli aşamalarından biri olan yol için, 87 tabliye bloğunun montajı, haziran ayının ortalarından itibaren 106 metrelik "Asian Hercules-III" isimli yüzer vinçle gerçekleştirilecek.
30.05.2021 12:36
- Son Güncelleme: 30.05.2021 12:36
Deniz üstü çalışmalar, Asya ve Avrupa yakalarındaki 318'er metre yüksekliğindeki kule ayakları tamamlandıktan sonra iki yakayı birbirine bağlayan "kedi yolu" sayesinde hızlandı. Ocak ayında tamamlanan "kedi yolunun" ardından bu ay içinde sona eren ana kablo montajı ile köprünün silüeti belirginleşmeye başladı.