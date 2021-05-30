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Gözler Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararda! 1 Haziran'da hangi kısıtlamalar kalkacak? Hafta sonu yasağı kalkacak mı?

Türkiye'nin koronavirüs vakalarının artması nedeniyle girdiği tam kapanma 17 Mayıs tarihi itibarıyla son buldu. Kabine Toplantısı sonrası basın toplantısı yapan Başkan Erdoğan, kademeli normalleşmeye geçildiğini ifade ederek tam açılma için 1 Haziran'ı işaret etti. Milyonlarca kişi 1 Haziran'da hangi yasakların kalkacağını merak etmeye başladı. Gelen son dakika haberine göre, hafta sonu sokağa çıkma yasağında değişiklik bekleniyor. İşte yeni normalleşme dönemi ile ilgili detaylar...

30.05.2021 16:13 - Son Güncelleme: 30.05.2021 16:13
Gözler Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararda! 1 Haziran'da hangi kısıtlamalar kalkacak? Hafta sonu yasağı kalkacak mı?

Yeni normalleşme döneminde kafe ve restoranlar açılacak mı? Düğünler serbest olacak mı? Maske yasağı nerelerde geçerli olacak? Hafta sonu şehirler arası seyahatler yapılacak mı? soruları son dönemlerde en çok merak edilenler arasında yerini alıyor. İşte 1 Haziran sonrasına dair detaylar....

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Gözler Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararda! 1 Haziran'da hangi kısıtlamalar kalkacak? Hafta sonu yasağı kalkacak mı?

Kabine'nin alacağı kararlardan biri lokanta ve kafeler ile ilgili olacak. Pandemi sürecinde en fazla zarar gören lokanta ve kafelerin Haziran ayı itibari masa sınırlaması ile açılması bekleniyor. Toplantıda önce dış mekanlar mı açılacak yoksa hem iç hem de dış mekanlara mı izin verilecek bu da tartışılacak.

Gözler Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararda! 1 Haziran'da hangi kısıtlamalar kalkacak? Hafta sonu yasağı kalkacak mı?

SADECE PAZAR GÜNÜ KISITLAMA
Bu hafta beklenen kararlardan biri de Cumartesi günleri sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması. Pazar günleri ise bir süre daha kısıtlama devam edecek.

Gözler Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararda! 1 Haziran'da hangi kısıtlamalar kalkacak? Hafta sonu yasağı kalkacak mı?

Hafta içi saat 21'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının 23'e çekilmesi üzerinde duruluyor. Hafta içi kısıtlamanın tamamen kaldırılması da seçeneklerden biri.

Gözler Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararda! 1 Haziran'da hangi kısıtlamalar kalkacak? Hafta sonu yasağı kalkacak mı?

KORKULAN OLMADI
Tam kapanma döneminde yazlık ya da memleketlerine gidenler geri döndü. Gidiş ve dönüşler nedeniyle vaka sayılarının artması bekleniyordu ancak korkulan olmadı. Bunda da tam kapanma kararı olduğu için seyahat edenlerin gittikleri yerde sabit kalmaları, eş, dost, akraba ile bir araya gelememelerinin etkisi olduğu bildirildi. Ancak lokanta ve kafelerin açılıp cumartesi günleri sokak sınırlamasının kaldırılması ile birlikte vakalarda yukarı doğru bir gidiş olacağı tahmin ediliyor.