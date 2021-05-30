Gözler Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararda! 1 Haziran'da hangi kısıtlamalar kalkacak? Hafta sonu yasağı kalkacak mı?
Türkiye'nin koronavirüs vakalarının artması nedeniyle girdiği tam kapanma 17 Mayıs tarihi itibarıyla son buldu. Kabine Toplantısı sonrası basın toplantısı yapan Başkan Erdoğan, kademeli normalleşmeye geçildiğini ifade ederek tam açılma için 1 Haziran'ı işaret etti. Milyonlarca kişi 1 Haziran'da hangi yasakların kalkacağını merak etmeye başladı. Gelen son dakika haberine göre, hafta sonu sokağa çıkma yasağında değişiklik bekleniyor. İşte yeni normalleşme dönemi ile ilgili detaylar...
Kabine'nin alacağı kararlardan biri lokanta ve kafeler ile ilgili olacak. Pandemi sürecinde en fazla zarar gören lokanta ve kafelerin Haziran ayı itibari masa sınırlaması ile açılması bekleniyor. Toplantıda önce dış mekanlar mı açılacak yoksa hem iç hem de dış mekanlara mı izin verilecek bu da tartışılacak.
KORKULAN OLMADI
Tam kapanma döneminde yazlık ya da memleketlerine gidenler geri döndü. Gidiş ve dönüşler nedeniyle vaka sayılarının artması bekleniyordu ancak korkulan olmadı. Bunda da tam kapanma kararı olduğu için seyahat edenlerin gittikleri yerde sabit kalmaları, eş, dost, akraba ile bir araya gelememelerinin etkisi olduğu bildirildi. Ancak lokanta ve kafelerin açılıp cumartesi günleri sokak sınırlamasının kaldırılması ile birlikte vakalarda yukarı doğru bir gidiş olacağı tahmin ediliyor.