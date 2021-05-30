Gözler Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararda! 1 Haziran'da hangi kısıtlamalar kalkacak? Hafta sonu yasağı kalkacak mı?

KORKULAN OLMADI

Tam kapanma döneminde yazlık ya da memleketlerine gidenler geri döndü. Gidiş ve dönüşler nedeniyle vaka sayılarının artması bekleniyordu ancak korkulan olmadı. Bunda da tam kapanma kararı olduğu için seyahat edenlerin gittikleri yerde sabit kalmaları, eş, dost, akraba ile bir araya gelememelerinin etkisi olduğu bildirildi. Ancak lokanta ve kafelerin açılıp cumartesi günleri sokak sınırlamasının kaldırılması ile birlikte vakalarda yukarı doğru bir gidiş olacağı tahmin ediliyor.