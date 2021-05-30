Sinovac mı BioNTech mi? Koronavirüs geçirenler hangi aşıyı olmalı? Uzman isimden dikkat çeken açıklama!
Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs günlük yaşamımızı hala derinden etkilemeye devam ediyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanmaya başlanan aşılar hakkında soru işaretleri devam ederken uzman isimden dikkat çeken bir açıklama geldi. Koronavirüs geçiren kişilerin BioNTech aşısı yerine Sinovac olması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Zafer Kurugöl "BioNTech'i tercih eden çok kişide ağır yan etki oluştuğunu tespit ettik" dedi.
30.05.2021 10:39
- Son Güncelleme: 30.05.2021 10:39