Vav TV İzle

Sinovac mı BioNTech mi? Koronavirüs geçirenler hangi aşıyı olmalı? Uzman isimden dikkat çeken açıklama!

Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs günlük yaşamımızı hala derinden etkilemeye devam ediyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanmaya başlanan aşılar hakkında soru işaretleri devam ederken uzman isimden dikkat çeken bir açıklama geldi. Koronavirüs geçiren kişilerin BioNTech aşısı yerine Sinovac olması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Zafer Kurugöl "BioNTech'i tercih eden çok kişide ağır yan etki oluştuğunu tespit ettik" dedi.

30.05.2021 10:39 - Son Güncelleme: 30.05.2021 10:39
Sinovac mı BioNTech mi? Koronavirüs geçirenler hangi aşıyı olmalı? Uzman isimden dikkat çeken açıklama!

Ege Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, koronavirüs geçirenlere dikkat çeken aşı uyarısında bulundu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sinovac mı BioNTech mi? Koronavirüs geçirenler hangi aşıyı olmalı? Uzman isimden dikkat çeken açıklama!

Kurugöl, koronavirüs geçirenlerin BioNTech aşısı yerine Sinovac aşısı olması gerektiğini söyledi. Kurugöl "COVID-19'u ister hafif, ister ağır geçirmiş olsun aşı sırası gelip BioNTech'i tercih eden çok kişide ağır yan etki oluştuğunu tespit ettik" dedi.

Sinovac mı BioNTech mi? Koronavirüs geçirenler hangi aşıyı olmalı? Uzman isimden dikkat çeken açıklama!

Kurugöl sözlerine şöyle devam etti:

Bu kişilerde aşırı halsizlik, yorgunluk, ateş, lenf bezlerinde büyüme, kolda aşırı ağrı, güçsüzlük yani COVID-19 benzeri bulgular ortaya çıktı.

Sinovac mı BioNTech mi? Koronavirüs geçirenler hangi aşıyı olmalı? Uzman isimden dikkat çeken açıklama!

Bu nedenle hastalığı atlatan kişilerin BioNTech yerine Sinovac ile aşılanmalarını tavsiye ediyorum.

Sinovac mı BioNTech mi? Koronavirüs geçirenler hangi aşıyı olmalı? Uzman isimden dikkat çeken açıklama!

Sanırım yetkili makamlar da bu konuda bir araştırma yapıp gerekli uyarıyı yapacaktır. Sonuçta Türkiye'ye 270 milyon doz aşı geleceği söyleniyor. Bunların yaklaşık 70 milyonu Sinovac olacak. Bu nedenle kişilerin seçme hakkı var. Buna göre hareket edilirse daha uygun olacaktır."