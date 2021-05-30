Sinovac mı BioNTech mi? Koronavirüs geçirenler hangi aşıyı olmalı? Uzman isimden dikkat çeken açıklama!

Sanırım yetkili makamlar da bu konuda bir araştırma yapıp gerekli uyarıyı yapacaktır. Sonuçta Türkiye'ye 270 milyon doz aşı geleceği söyleniyor. Bunların yaklaşık 70 milyonu Sinovac olacak. Bu nedenle kişilerin seçme hakkı var. Buna göre hareket edilirse daha uygun olacaktır."