Türkiye'den İsrail’i sıkıştıracak altı somut adım!
İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şu ana kadar 28'i çocuk, 15'i kadın olmak üzere 109 kişi şehit oldu, 621 kişi yaralandı. Dünya, Filistin'de yaşanan insanlık dramına gözlerini kapatırken, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki saldırılarına en şiddetli tepkiyi Türkiye veriyor. Ankara, İsrail'i durdurmak için baskılarını artırırken, uluslararası camiayı Tel Aviv'e karşı harekete geçirmeye çalışıyor.
FİLİSTİN İÇİN TELEFON DİPLOMASİSİ
İlk olarak Mescid-i Aksa'da yaşanan olayların hemen ardından yoğun bir telefon diplomasisi yürüten Ankara, başta Müslüman ülkeler olmak üzere liderler ve dışişleri bakanları düzeyinde birçok ülke ile Filistin'deki durumu değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir haftada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Pakistan Başbakanı İmran Han, Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Şah, eski Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmelerde İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ve atılabilecek adımlar ele alındı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise İran, Cezayir, Rusya, Ürdün, Mısır ve Kuveytli mevkidaşları ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı JakeSullivan ile telefonda Filistin'deki durumu ele aldı.
TÜRKİYE ÇAĞIRDI, İİT TOPLANDI
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suudi Arabistan temasları sırasında, Müslüman ülkeleri harekete geçirerek İslam işbirliği Teşkilatı (İİT) temsilcilerinin Cidde'de toplanmasını sağladı. Türkiye'nin çağrısı ile Cidde'de toplanan İİT temsilcileri, İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere saldırması, Filistinlilerin evlerinden hukuksuz bir şekilde çıkartılması ve Gazze'ye yönelik hava saldırılarını masaya yatırdı. Toplantı sırasında Türkiye'nin atılacak adımlara ilişkin sunduğu öneriler konusunda mutabık kalındı. Türkiye'nin girişimleri ile ayrıca İİT dışişleri bakanları düzeyinde toplanması da kararlaştırıldı.
VAHŞET DÜNYAYA DUYURULDU
Türkiye, İsrail'in Filistinlilere yönelik savaş ve insanlık suçu işlediğini tüm dünyaya duyurdu. İİT toplantısında İsrail'in savaş ve insanlık suçu işlediği kayıtlara geçirildi. Bu süreçte Ankara ve İstanbul'da bulunan İsrail'in temsilcilikleri önünde gösteri düzenleyen STK'lar da katkı sağlarken, devlet yetkililerin açıklamaları da İsrail üzerinde yoğun bir baskı oluşturdu.