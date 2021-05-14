Türkiye'den İsrail’i sıkıştıracak altı somut adım!

FİLİSTİN İÇİN TELEFON DİPLOMASİSİ

İlk olarak Mescid-i Aksa'da yaşanan olayların hemen ardından yoğun bir telefon diplomasisi yürüten Ankara, başta Müslüman ülkeler olmak üzere liderler ve dışişleri bakanları düzeyinde birçok ülke ile Filistin'deki durumu değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir haftada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Pakistan Başbakanı İmran Han, Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Şah, eski Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefon görüşmesi yaptı.