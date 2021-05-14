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SON DAKİKA: Filistinli aileler çocuklarını İsrail bombalarından korumak için okullara sığındı

Son dakika haberleri... Terör devleti İsrail, Gazze Şeridi'nin kuzey kesimine kara, hava ve deniz üzerinden yoğun bir şekilde saldırı düzenledi. Eş-Şati Mülteci Kampı'ndaki Filistinli aileler, saldırılardan korunmak için bölgedeki okullara sığındı.

14.05.2021 09:14 - Son Güncelleme: 14.05.2021 09:14
SON DAKİKA: Filistinli aileler çocuklarını İsrail bombalarından korumak için okullara sığındı

İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzey kesimine kara, hava ve denizden yoğun şekilde saldırı düzenledi.

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SON DAKİKA: Filistinli aileler çocuklarını İsrail bombalarından korumak için okullara sığındı

Gazze'nin kuzey kesiminin doğu ve batı bölgelerinde bulunan farklı hedefler İsrail güçlerince top atışlarının yanı sıra hava ve denizden de eş zamanlı olarak yoğun biçimde bombalandı.

SON DAKİKA: Filistinli aileler çocuklarını İsrail bombalarından korumak için okullara sığındı

Eş-Şati Mülteci Kampı'ndaki Filistinli aileler, saldırılardan korunmak için bölgedeki okullara sığındı.

SON DAKİKA: Filistinli aileler çocuklarını İsrail bombalarından korumak için okullara sığındı
SON DAKİKA: Filistinli aileler çocuklarını İsrail bombalarından korumak için okullara sığındı