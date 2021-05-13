Aracı olan milyonları ilgilendiriyor! İşte İstanbul'da en çok kaza yaşanan 10 kara nokta

Buna göre, söz konusu tarihlerde yaralamalı ve ölümlü trafik kazalarının en yoğun olduğu yerlerin başında 33 trafik kazasının meydana geldiği Haliç Köprüsü'nün girişi ve çıkışı yer aldı.

Bunu 31 kaza ile D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkisi, 20 kaza ile D-100 Zeytinburnu Metrobüs durağı takip etti.

İstanbul'da 2020'de trafik kazalarının yoğun olarak yaşandığı noktalar şöyle sıralandı: