Aracı olan milyonları ilgilendiriyor! İşte İstanbul'da en çok kaza yaşanan 10 kara nokta
İstanbul'da geçtiğimiz yıl polisin sorumluluk alanında olan bölgede meydana gelen 14 bin 913 trafik kazasında 91 kişi hayatını kaybetti, 19 bin 338 kişi ise yaralandı. Kent genelinde en çok trafik kazası yaşanan 10 kara nokta incelemeye alındı. İşte o noktalar...
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarının yoğun olduğu bölgeleri inceleyerek 10 kara nokta belirledi.
İstanbul'daki trafik yoğunluğu ve meydana gelen kazalar sürücülere zor anlar yaşatırken, trafik ekipleri de kazaların önlenmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Kentte geçen yıl polis sorumluluk bölgesinde meydana gelen 14 bin 913 trafik kazasında 91 kişi yaşamını yitirirken, 19 bin 338 kişi de yaralandı.
Buna göre, söz konusu tarihlerde yaralamalı ve ölümlü trafik kazalarının en yoğun olduğu yerlerin başında 33 trafik kazasının meydana geldiği Haliç Köprüsü'nün girişi ve çıkışı yer aldı.
Bunu 31 kaza ile D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkisi, 20 kaza ile D-100 Zeytinburnu Metrobüs durağı takip etti.
İstanbul'da 2020'de trafik kazalarının yoğun olarak yaşandığı noktalar şöyle sıralandı: