Türkiye'den F-35'ler için flaş adım! Anlaşma imzalandı!

Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400'lerin ardından ABD'nin F-35 ambargosunda flaş bir gelişme yaşandı. Türkiye'den F-35'ler ile ilgili dikkat çeken bir adım daha geldi. F-35 uçağının üreticisi Lockheed Martin'in Avrupa'dan sorumlu eski bölge direktörü Stephen Williams ile SSTEK Savunma Sanayi Teknolojileri AŞ arasında anlaşma imzalandı. İşte detaylar…

25.03.2021 09:03 - Son Güncelleme: 25.03.2021 09:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





