Türkiye'den F-35'ler için flaş adım! Anlaşma imzalandı!
Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400'lerin ardından ABD'nin F-35 ambargosunda flaş bir gelişme yaşandı. Türkiye'den F-35'ler ile ilgili dikkat çeken bir adım daha geldi. F-35 uçağının üreticisi Lockheed Martin'in Avrupa'dan sorumlu eski bölge direktörü Stephen Williams ile SSTEK Savunma Sanayi Teknolojileri AŞ arasında anlaşma imzalandı. İşte detaylar…
25.03.2021 09:03
- Son Güncelleme: 25.03.2021 09:03
Savunma Sanayii Başkanlığı'na bağlı SSTEK Savunma Sanayi Teknolojileri A.Ş., Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programındaki haklarını korumak amacıyla ABD'de yapacağı girişimlere yönelik stratejik ve hukuki danışmanlık hizmeti almak için uluslararası hukuk şirketi Arnold&Porter ile geçen ay bir anlaşma imzalamıştı.