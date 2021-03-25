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Türkiye'den F-35'ler için flaş adım! Anlaşma imzalandı!

Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400'lerin ardından ABD'nin F-35 ambargosunda flaş bir gelişme yaşandı. Türkiye'den F-35'ler ile ilgili dikkat çeken bir adım daha geldi. F-35 uçağının üreticisi Lockheed Martin'in Avrupa'dan sorumlu eski bölge direktörü Stephen Williams ile SSTEK Savunma Sanayi Teknolojileri AŞ arasında anlaşma imzalandı. İşte detaylar…

25.03.2021 09:03 - Son Güncelleme: 25.03.2021 09:03
Türkiye'den F-35'ler için flaş adım! Anlaşma imzalandı!

ABD Adalet Bakanlığı'na sunulan kayıt belgesinde, F-35 programına geri dönüşe dair bir atıf yapılmazken, Williams'ın F-35 programına çok yakın bir isim olduğu biliniyor.

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Türkiye'den F-35'ler için flaş adım! Anlaşma imzalandı!

Savunma Sanayii Başkanlığı'na bağlı SSTEK Savunma Sanayi Teknolojileri A.Ş., Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programındaki haklarını korumak amacıyla ABD'de yapacağı girişimlere yönelik stratejik ve hukuki danışmanlık hizmeti almak için uluslararası hukuk şirketi Arnold&Porter ile geçen ay bir anlaşma imzalamıştı.

Türkiye'den F-35'ler için flaş adım! Anlaşma imzalandı!

Anlaşma kapsamında Türkiye, 6 aylık çalışma için hukuk şirketine 750 bin dolar ödemeyi kabul etmişti.

Türkiye'den F-35'ler için flaş adım! Anlaşma imzalandı!

Milliyet'te yer alan habere göre, ABD Kongresi'nde ağırlığı olduğu ifade edilen Washington merkezli firma, SSB ve Türk yüklenicilerinin, F-35 programı içinde kalmaları için danışmanlık hizmeti verecek.

Türkiye'den F-35'ler için flaş adım! Anlaşma imzalandı!

S400- F35 krizinde Ankara'nın teknik çalışma grubu çağrısı, S400 ve F-35'te Ankara'nın tezleri, ABD'li muhataplara iletilecek.