Anne ve babasını Müge Anlı’da bulan Vedat Yaman Alexander Schlienbecker’e yangın şoku: Kabus gibi bir geceydi!

Vedat 33 yıl önce ablası ile birlikte bırakıldığı Mersinli Merkez Cami'sine giderek Müslüman oldu. Dün gece saatlerinde (Cuma) Vedat Schlienbecker ve ailesini üzen bir yangın yaşandı. Çocuklar diğer odada oyun oynarken evi ateşe verdi. Ev yanarak tamamen kullanılamaz hale gelirken, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.