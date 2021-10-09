Anne ve babasını Müge Anlı'da bulan Vedat Yaman Alexander Schlienbecker'e yangın şoku: Kabus gibi bir geceydi!
İzmir'de 2 yaşındayken ablasıyla birlikte cami avlusuna bırakılınca Alman aileye evlatlık verilen Vedat Yaman Alexander Schlienbecker, biyolojik ailesini Müge Anlı'nın programında bulmuştu. Programdan sonra annesi Fatma Korhan'ın İzmir Buca'daki evinde yaşamaya başlayan Vedat, dün gece evde çıkan yangınla yasa boğuldu. Evdeki eşyalar tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Vedat Schlienbecker, "Kabus gibi bir geceydi" derken, anne Fatma Korhan ise, "Yıllar sonra oğluma kavuştum ama evimiz kül oldu. Allah'a şükür hepimiz hayattayız" dedi.
09.10.2021 15:00
- Son Güncelleme: 09.10.2021 15:07
İzmir'de 1 Mayıs 1986'da doğan Vedat Yaman Alexander Schlienbecker'in trajik öyküsü manşetlere taşındı. Kendisinden iki yaş büyük ablası Hülya ile birlikte 20 Mayıs 1988'de İzmir'de cami önüne bırakıldıktan sonra Alman bir aileye evlatlık verilen Vedat Yaman Schlienbecker, hristiyan olarak yetiştirildi.
Vedat 33 yıl önce ablası ile birlikte bırakıldığı Mersinli Merkez Cami'sine giderek Müslüman oldu. Dün gece saatlerinde (Cuma) Vedat Schlienbecker ve ailesini üzen bir yangın yaşandı. Çocuklar diğer odada oyun oynarken evi ateşe verdi. Ev yanarak tamamen kullanılamaz hale gelirken, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.