Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den İstanbul için flaş yağış uyarısı! Saat verildi! | HAVA DURUMU
Bugün hava nasıl olacak? sorusunun cevabı Ekim ayının ortalarına yaklaşırken hafta sonu plan yapanların en çok araştırdığı konulardan biri oldu. Bir gün güneşli bir gün yağışlı geçen havalarda vatandaş evden hava durumu haberlerini okumadan çıkmıyor. Meteoroloji'den gelen son dakika hava durumu tahminlerine göre, Batı Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir'in kuzey, Çanakkale'nin iç kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Peki İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu
10.10.2021 06:53
- Son Güncelleme: 10.10.2021 06:53
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir'in kuzey, Çanakkale'nin iç kesimleri, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Karabük ve Samsun çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir'in kuzey, Çanakkale'nin iç kesimleri, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 23°C
Çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı