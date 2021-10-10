Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji’den İstanbul için flaş yağış uyarısı! Saat verildi! | HAVA DURUMU

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir'in kuzey, Çanakkale'nin iç kesimleri, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 23°C

Çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı