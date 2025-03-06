Türkiye’deki en son depremler – AFAD-Kandilli canlı deprem listesi

Anlık Deprem Verileri
AFAD ve Kandilli Rasathanesi, anbean güncellenen deprem bilgilerini halkla paylaşmaktadır. Depremlerin büyüklüğü, derinliği ve koordinat bilgileri gibi kritik veriler, bu platformlar üzerinden takip edilebilir.
AFAD Canlı Deprem Listesi
AFAD, T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren bir kuruluştur. Resmi AFAD sitesi üzerinden Türkiye'deki son depremleri anında takip edebilirsiniz:AFAD Deprem Listesi
Kandilli Rasathanesi Deprem Listesi
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü depremleri izleyen en eski ve saygın kuruluşlardan biridir. Kandilli Rasathanesi'nin resmi web sitesi:Kandilli Rasathanesi Son Depremler
Alternatif Kaynaklar ve Mobil Uygulamalar
Deprem verilerini takip etmek isteyenler için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ne ek olarak Google Earth, EMSC (Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi) ve mobil uygulamalar gibi alternatif kaynaklar da bulunmaktadır.
Türkiye'deki aktif fay hatları, depremlerin yoğunluk ve büyüklüğü açısından kritik bir rol oynamaktadır. Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Batı Anadolu fay zonları en riskli alanlardır. Bu nedenle İstanbul, İzmir, Bursa ve Kahramanmaraş gibi bölgelerde depreme karşı daha fazla önlem alınması gerekmektedir.
Depremlerden korunmanın en etkili yolu, bilinçli bireyler ve toplumlar oluşturmaktır. Deprem öncesi, sırası ve sonrasında dikkat edilmesi gereken hususlar şu şekilde sıralanabilir:
Deprem çantası hazırlamak
Ev ve iş yerlerinde sabitlenmemiş eşyalara dikkat etmek
Aile içi acil durum planları yapmak
Deprem anında panik yapmadan "Çök, Kapan, Tutun" yöntemini uygulamak
Türkiye'deki en son depremler hakkında en güncel verilere erişmek için aşağıdaki resmi bağlantıları kullanabilirsiniz: