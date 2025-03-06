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Türkiye'deki en son depremler – AFAD-Kandilli canlı deprem listesi

Türkiye, dünyanın en aktif deprem kuşaklarından biri olan Alp-Himalaya deprem kuşağı üzerinde yer almaktadır. Bu nedenle sık sık depremler yaşanmakta ve vatandaşlar bu konuda anında bilgi almak istemektedir. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, en güncel deprem verilerini paylaşan iki önemli kuruluştur. Sayfamızda Türkiye'deki en son depremler ve AFAD-Kandilli canlı deprem listesini bulabilirsiniz.

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Giriş Tarihi :06 Mart 2025 , 11:36 Güncelleme Tarihi :06 Mart 2025 , 11:38
Türkiye’deki en son depremler – AFAD-Kandilli canlı deprem listesi

Türkiye'deki En Son Depremler

Anlık Deprem Verileri

AFAD ve Kandilli Rasathanesi, anbean güncellenen deprem bilgilerini halkla paylaşmaktadır. Depremlerin büyüklüğü, derinliği ve koordinat bilgileri gibi kritik veriler, bu platformlar üzerinden takip edilebilir.

Türkiye’deki en son depremler – AFAD-Kandilli canlı deprem listesi

Deprem Verilerini Nereden Takip Edebilirsiniz?

AFAD Canlı Deprem Listesi

AFAD, T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren bir kuruluştur. Resmi AFAD sitesi üzerinden Türkiye'deki son depremleri anında takip edebilirsiniz:AFAD Deprem Listesi

Kandilli Rasathanesi Deprem Listesi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü depremleri izleyen en eski ve saygın kuruluşlardan biridir. Kandilli Rasathanesi'nin resmi web sitesi:Kandilli Rasathanesi Son Depremler

Alternatif Kaynaklar ve Mobil Uygulamalar

Deprem verilerini takip etmek isteyenler için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ne ek olarak Google Earth, EMSC (Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi) ve mobil uygulamalar gibi alternatif kaynaklar da bulunmaktadır.

Türkiye’deki en son depremler – AFAD-Kandilli canlı deprem listesi

Deprem Risk Haritası ve Tehlikeli Bölgeler

Türkiye'deki aktif fay hatları, depremlerin yoğunluk ve büyüklüğü açısından kritik bir rol oynamaktadır. Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Batı Anadolu fay zonları en riskli alanlardır. Bu nedenle İstanbul, İzmir, Bursa ve Kahramanmaraş gibi bölgelerde depreme karşı daha fazla önlem alınması gerekmektedir.

Türkiye’deki en son depremler – AFAD-Kandilli canlı deprem listesi

Depremler ve Hazırlıklı Olma

Depremlerden korunmanın en etkili yolu, bilinçli bireyler ve toplumlar oluşturmaktır. Deprem öncesi, sırası ve sonrasında dikkat edilmesi gereken hususlar şu şekilde sıralanabilir:

Deprem çantası hazırlamak

Ev ve iş yerlerinde sabitlenmemiş eşyalara dikkat etmek

Aile içi acil durum planları yapmak

Deprem anında panik yapmadan "Çök, Kapan, Tutun" yöntemini uygulamak

Türkiye’deki en son depremler – AFAD-Kandilli canlı deprem listesi

Türkiye'deki en son depremler hakkında en güncel verilere erişmek için aşağıdaki resmi bağlantıları kullanabilirsiniz: