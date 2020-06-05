Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüsle mücadele kapsamında sektörlere özel afiş! İşte detaylar...
Sağlık Bakanlığı koronavirüsle mücadele kapsamında her sektöre özel olarak hazırlanan rehber doğrultusunda afişler yayımladı. Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlıklara resmi yazı ile iletilen afişler, kurum kuruluş ve işyerlerinde kullanılabilecek. İşte detaylar…
Hatırdan çıkarmamalıyız normalleşme süreci eski alışkanlıklarımıza dönüş değildir. Tedbirlere uymazsak başa dönebiliriz." uyarısını yineleyen Koca, "Şurası açıktır, tedbirleri tek başınıza uygulamanız yeterli olmayacaktır. Maske ve mesafe kuralını ihlal edenlere, sosyal mesafenin ötesinde mesafeli davranın. Bu hakkınızı kullanın. Toplum sağlığına saygı gösteren iş yerlerini, toplum sağlığına saygı göstermeyenlerden ayırın. Tepkinizi verin, takdirinizi gösterin." diye konuştu.
SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN İŞ YERLERİNE AFİŞ
Normalleşme sürecinde kontrollü sosyal hayat döneminin başlamasıyla birlikte Sağlık Bakanlığı tarafından corona virüs (Covıd19) salgın yönetimi ve çalışma rehberleri kapsamında afişler iş yerlerine asılacak. AVM, market, kuaför, mağaza, kasap, manav gibi yerler için hazırlanan afişlerde uyulması gereken kurallar belirlendi.