Haberler Galeri Güncel Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüsle mücadele kapsamında sektörlere özel afiş! İşte detaylar...

Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüsle mücadele kapsamında sektörlere özel afiş! İşte detaylar...

Sağlık Bakanlığı koronavirüsle mücadele kapsamında her sektöre özel olarak hazırlanan rehber doğrultusunda afişler yayımladı. Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlıklara resmi yazı ile iletilen afişler, kurum kuruluş ve işyerlerinde kullanılabilecek. İşte detaylar…

05.06.2020 12:46 - Son Güncelleme: 05.06.2020 12:52
Sağlık Bakanlığı'dan koronavirüsle mücadele kapsamında sektörlere özel afiş! İşte detaylar...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısı sonrası da flaş açıklamalarda bulundu. Corona virüste son durumu açıklayan Bakan Koca, 'İkinci bir dalga beklemiyoruz' dedi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sağlık Bakanlığı'dan koronavirüsle mücadele kapsamında sektörlere özel afiş! İşte detaylar...

BAKAN KOCA'DAN İŞ YERLERİ İÇİN UYARI!
Pek çok iş yerinin faaliyetlerine yeniden başladığını vurgulayan Koca, iş yerlerinde gerekli tedbirlere uyulmasını istedi.

Sağlık Bakanlığı'dan koronavirüsle mücadele kapsamında sektörlere özel afiş! İşte detaylar...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, restoranlarda 2-3 kişinin bir arada oturmamasını, dolmuş ve otobüslerde boş koltuk kuralına riayet edilmesini, toplu taşıma araçlarına maskesiz binilmemesini ve pazar yerlerinde kurallara uyulmasını talep etti.

Sağlık Bakanlığı'dan koronavirüsle mücadele kapsamında sektörlere özel afiş! İşte detaylar...

Hatırdan çıkarmamalıyız normalleşme süreci eski alışkanlıklarımıza dönüş değildir. Tedbirlere uymazsak başa dönebiliriz." uyarısını yineleyen Koca, "Şurası açıktır, tedbirleri tek başınıza uygulamanız yeterli olmayacaktır. Maske ve mesafe kuralını ihlal edenlere, sosyal mesafenin ötesinde mesafeli davranın. Bu hakkınızı kullanın. Toplum sağlığına saygı gösteren iş yerlerini, toplum sağlığına saygı göstermeyenlerden ayırın. Tepkinizi verin, takdirinizi gösterin." diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı'dan koronavirüsle mücadele kapsamında sektörlere özel afiş! İşte detaylar...

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN İŞ YERLERİNE AFİŞ
Normalleşme sürecinde kontrollü sosyal hayat döneminin başlamasıyla birlikte Sağlık Bakanlığı tarafından corona virüs (Covıd19) salgın yönetimi ve çalışma rehberleri kapsamında afişler iş yerlerine asılacak. AVM, market, kuaför, mağaza, kasap, manav gibi yerler için hazırlanan afişlerde uyulması gereken kurallar belirlendi.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Türkiye'de tarihi gün geldi! 10 yeni Mİllet Bahçesi bugün hizmete açılıyor
Türkiye'de tarihi gün geldi! 10 yeni Mİllet Bahçesi bugün hizmete açılıyor