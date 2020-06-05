Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüsle mücadele kapsamında sektörlere özel afiş! İşte detaylar...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, restoranlarda 2-3 kişinin bir arada oturmamasını, dolmuş ve otobüslerde boş koltuk kuralına riayet edilmesini, toplu taşıma araçlarına maskesiz binilmemesini ve pazar yerlerinde kurallara uyulmasını talep etti.