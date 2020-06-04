CHP Genel Merkezi ezana saygısızlık yapan, Başkan Erdoğan’a küfür eden 6 CHP’li hakkında işlem dahi yapmadı!

ERDOĞAN, KENDİSİNE KÜFÜR VE HAKARET EDEN 5 CHP'Lİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel; Erdoğan'a galiz küfür ve hakaret eden CHP İzmir İl Başkanı Yardımcısı Yasin Ergül, CHP Gençlik Örgütleri İzmir İl Sekreteri ve Karabağlar Belediye Meclis Üyesi Dila Koyurga, CHP'li Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, CHP İzmir İl Yönetim Kurulu üyesi Volkan Gürboğa ve CHP İzmir İl Teşkilatı üyesi Caner Gül hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.