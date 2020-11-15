Türkiye'de koronavirüs önlemlerinde son durum! HES kodunuz yoksa giriş yasak | HES kodu nasıl alınır?

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ülkemizde de etkisini artırmış durumda. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı günlük koronavirüs tablosunda vaka ve ölüm sayıları yukarı doğru tırmanış gösteriyor. Tüm bu yaşananlara karşın ülkemizde de önlemler sıkılaştırılmış durumda. Artık HES kodunuz yoksa bazı yerlere girişiniz yasak. İşte il il HES kodu uygulamasına geçilen yerler ve alanlar...