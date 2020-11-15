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Türkiye'de koronavirüs önlemlerinde son durum! HES kodunuz yoksa giriş yasak | HES kodu nasıl alınır?

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ülkemizde de etkisini artırmış durumda. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı günlük koronavirüs tablosunda vaka ve ölüm sayıları yukarı doğru tırmanış gösteriyor. Tüm bu yaşananlara karşın ülkemizde de önlemler sıkılaştırılmış durumda. Artık HES kodunuz yoksa bazı yerlere girişiniz yasak. İşte il il HES kodu uygulamasına geçilen yerler ve alanlar...

15.11.2020 22:29 - Son Güncelleme: 15.11.2020 22:33
Türkiye'de koronavirüs önlemlerinde son durum! HES kodunuz yoksa giriş yasak | HES kodu nasıl alınır?

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ülkemizde de etkisini artırmış durumda. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı günlük koronavirüs tablosunda vaka ve ölüm sayıları yukarı doğru tırmanış gösteriyor. Tüm bu yaşananlara karşın ülkemizde de önlemler sıkılaştırılmış durumda. Artık HES kodunuz yoksa bazı yerlere girişiniz yasak. İşte il il HES kodu uygulamasına geçilen yerler ve alanlar...

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Türkiye'de koronavirüs önlemlerinde son durum! HES kodunuz yoksa giriş yasak | HES kodu nasıl alınır?

İl ve ilçe hıfzıssıhha kurullarınca getirilen yasaklarda "HES kodu" uygulaması da yaygın olarak kullanılıyor.

Türkiye'de koronavirüs önlemlerinde son durum! HES kodunuz yoksa giriş yasak | HES kodu nasıl alınır?

Bazı illerde nikah, düğün, kına gecelerine, bazı ilerde ise halı saha maçlarına, AVM'lere, kuaför, berber, güzellik salonlarına, 'HES Kodu' zorunluluğu getirildi.

Türkiye'de koronavirüs önlemlerinde son durum! HES kodunuz yoksa giriş yasak | HES kodu nasıl alınır?

İşte ülke genelinde 'HES kodlu' uygulamaya geçen illerden bazıları ve uygulama alanları...

Türkiye'de koronavirüs önlemlerinde son durum! HES kodunuz yoksa giriş yasak | HES kodu nasıl alınır?

ESKİŞEHİR
Kamu kurumları, bankalar, abonelik merkezleri, posta dağıtım yerleri, toplu taşıma araçları, 250'den fazla çalışanı bulunan fabrikalar, AVM'ler.

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