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Yabancı ajanslar son dakika geçti! İşte Ermenistan'ı masaya oturtan o kareler...

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Azerbaycan'a karşı yenilgiyi kabul etmesinin ardından yabancı ajanslar bugün şoke eden fotoğraflar servis ettiler. Servis edilen fotoğraflarda Ermenistan'ın neden masaya oturduğu açık bir şekilde anlaşılıyor. Ayrıca, Azerbaycan yapılan anlaşma gereği Ermenistan'ın boşlatması gereken topraklar için Erivan yönetimine 10 günlük ek süre verirken, Kelbeçer'de bazı Ermeniler, akrabalarının mezarlarını kazarak, cesetlerini de yanlarında götürdü. Dağlık Karabağ'da yenilgiyi hazmedemeyen Ermeniler Kelbecer'de evleri yaktı Azerbaycan'ın tarihi zaferi sonrası Ermenistan'ın işgal ettiği Dağlık Karabağ'dan çekilme kararı sonrası Kelbecer'i terk etmeye başlayan Ermeni askerler ve vatandaşlar evleri ateşe verdi. İşte ajansların geçtiği fotoğraflarla Ermenistan'ın yenilgisinin en net görüntüleri...

15.11.2020 23:03 - Son Güncelleme: 15.11.2020 23:06
Yabancı ajanslar son dakika geçti! İşte Ermenistan'ı masaya oturtan o kareler...

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Azerbaycan'a karşı yenilgiyi kabul etmesinin ardından yabancı ajanslar bugün şoke eden fotoğraflar servis ettiler. Servis edilen fotoğraflarda Ermenistan'ın neden masaya oturduğu açık bir şekilde anlaşılıyor. Ayrıca, Azerbaycan yapılan anlaşma gereği Ermenistan'ın boşlatması gereken topraklar için Erivan yönetimine 10 günlük ek süre verirken, Kelbeçer'de bazı Ermeniler, akrabalarının mezarlarını kazarak, cesetlerini de yanlarında götürdü. Dağlık Karabağ'da yenilgiyi hazmedemeyen Ermeniler Kelbecer'de evleri yaktı Azerbaycan'ın tarihi zaferi sonrası Ermenistan'ın işgal ettiği Dağlık Karabağ'dan çekilme kararı sonrası Kelbecer'i terk etmeye başlayan Ermeni askerler ve vatandaşlar evleri ateşe verdi. İşte ajansların geçtiği fotoğraflarla Ermenistan'ın yenilgisinin en net görüntüleri...

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Yabancı ajanslar son dakika geçti! İşte Ermenistan'ı masaya oturtan o kareler...

44 günlük savaşın hezimetle sona ermesiyle Dağlık Karabağ'da yaşayan Ermeniler, evlerini terk edip Ermenistan'a dönmeye başladı.

Yabancı ajanslar son dakika geçti! İşte Ermenistan'ı masaya oturtan o kareler...

Uluslararası haber ajansları, Kelbecer'den ayrılmaya hazırlanan Ermenilerin evleri, okulları ve kamu binalarını yaktıklarını gösteren fotoğraflar servis ediyor.

Yabancı ajanslar son dakika geçti! İşte Ermenistan'ı masaya oturtan o kareler...

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, 21 yaşındaki Garo Dadevusyan'ın önce çinko çatıyı söktüğünü ardından evini ateşe verdiğini bildiriyor.

Yabancı ajanslar son dakika geçti! İşte Ermenistan'ı masaya oturtan o kareler...

600 kişinin yaşadığı tarihi köyde diğer tüm evlerin de yakıldığı bilgisini veren AP, 1994'ten sonra Azerbaycanlıların evlerine yerleşen işgalci Dadevusyan ve eşi Lusine'nin Rusya lideri Vladimir Putin'e öfkeli olduğunu aktarıyor.

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