Yabancı ajanslar son dakika geçti! İşte Ermenistan'ı masaya oturtan o kareler...

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Azerbaycan'a karşı yenilgiyi kabul etmesinin ardından yabancı ajanslar bugün şoke eden fotoğraflar servis ettiler. Servis edilen fotoğraflarda Ermenistan'ın neden masaya oturduğu açık bir şekilde anlaşılıyor. Ayrıca, Azerbaycan yapılan anlaşma gereği Ermenistan'ın boşlatması gereken topraklar için Erivan yönetimine 10 günlük ek süre verirken, Kelbeçer'de bazı Ermeniler, akrabalarının mezarlarını kazarak, cesetlerini de yanlarında götürdü. Dağlık Karabağ'da yenilgiyi hazmedemeyen Ermeniler Kelbecer'de evleri yaktı Azerbaycan'ın tarihi zaferi sonrası Ermenistan'ın işgal ettiği Dağlık Karabağ'dan çekilme kararı sonrası Kelbecer'i terk etmeye başlayan Ermeni askerler ve vatandaşlar evleri ateşe verdi. İşte ajansların geçtiği fotoğraflarla Ermenistan'ın yenilgisinin en net görüntüleri...