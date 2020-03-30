Türkiye'de koronavirüs karantinası artıyor! O ilde tüm köyler karantinada
Koronavirüs salgınının önlenmesi konusunda alınan tedbirler kapsamında Türkiye'de 14 ilde bazı köy ve beldeler karantina altına alındı. İlk olarak Rize'de başlayan karantina süreci, Van, Yozgat, Malatya, Tunceli, Artvin, Gümüşhane, Kütahya, Çankırı, Sivas, Giresun, Çanakkale, Çorum ve Düzce'yle devam etti. Düzce Valiliği tarafından yapılan açıklamada il genelindeki tüm köylerde karantina süreci başlatıldığı ve 14 gün boyunca takip edileceği bildirildi.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede birçok ülkeye yayılan koronavirüs salgını, Türkiye'de hızla yayılmaya başladı. Salgının önüne geçmek için alınan önlemler kapsamında bazı köy, belde ve mahallelerinde karantina uygulamasına geçildi. Karantina uygulanan illerin arasına, Rize, Van, Yozgat, Malatya, Tunceli, Artvin, Gümüşhane, Kütahya, Çankırı, Sivas, Giresun ve Çanakkale'nin ardından Çorum ve Düzce de eklendi.
GÜNÜN İLK KARANTİNA HABERİ ÇORUM'DAN GELDİ
Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir köy koronavirüs şüphesiyle tedbir amacıyla karantinaya alındı. İlçeye bağlı Oyaca köyünde yaşayan bir kişinin testlerinin pozitif çıkması üzerine köye giriş ve çıkışlar geçici olarak durduruldu. Jandarma ekipleri tarafından giriş ve çıkışlara kapatılan köyde sağlık ekipleri sürekli kontrol yaparken, yapılan anonslarla da köylülerden dışarı çıkmamaları isteniyor.
"VATANDAŞLARIMIZ KESİNLİKLE BİR ARAYA GELMEMELİ"
İlçe Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan kararda şunlar ifade edildi: "Sungurlu ilçesine bağlı Oyaca köyümüzde insan sirkülasyonunun salgın riskine bağlı olarak durdurulmasına, vatandaşlarımızın kesinlikle bir araya gelmemelerine ve evlerinde kalarak izolasyon kurallarına uymalarına, durum köy muhtarı ve halkına tebliğ edilmesine, kolluk ve sağlık ve ekiplerince kontrol altında tutulması kararlaştırılmıştır."
DÜZCE VALİLİĞİ: TÜM KÖYLERDE KARANTİNA
Düzce Valiliği tarafından il genelinde bulunan tüm köylerde ev karantinası uygulaması başlatıldı. Köye şehir dışından gelen her kişi "Ev karantinasına" alınarak 14 gün takip edilecek.Düzce İl Pandemi Kurulunun gerçekleştirdiği olağanüstü toplantı sonrasında il genelinde bulunan 278 köy muhtarına yeni kararları açıkladı. Buna göre il genelinde tüm köylerde ev karantinası süreci başlatıldı. Alınan bilgilere göre, Düzce'ye başka bir şehirden gelen tüm vatandaşların korona virüs (COVİD-19) hastalığı açısından geldiği tarihten itibaren ev karantinası başlatılacak. Muhtarlara gönderilen 'Evde COVİD-19 kapsamında büyükşehir/başka şehirlerden gelenler için Karantina Bilgilendirme ve onam formu ile il dışından gelenlerin takibi yapılacak. Her vatandaşa da durum tebliğ edilecek. Gelen vatandaşlar ikametlerinde 14 gün boyunca çıkmamaları ve misafir kabul etmemeleri konusunda bilgilendirme muhtarlar tarafından yapılacak. Ayrıca muhtarlar köy genelinde tüm vatandaşlara gerekli olmadıkça evden çıkmamaları konusunda da anons yapacak.