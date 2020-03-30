JEMUS 5 ilde devrede! SSB ve ASELSAN imzayı attı

YENİ KAZANIMLAR SAĞLANACAK

Bu sözleşmeyle JEMUS Projesi'ndeki mevcut kabiliyetlere ilave olarak yeni kazanımlar da elde edilecek.

Buna göre, yazılımsal milli kripto algoritması tasarlanacak. Yerli VHF el, araç ve sabit merkez telsiz anteni ortaya konulacak. Yerli bina içi kapsama teçhizatı oluşturulacak. Yerli Coğrafi Bilgi Sistemi ve ASELSAN yazılımları Jandarma Genel Komutanlığı talepleri doğrultusunda geliştirilecek. İHA Dar Bant Tekrarlayıcı Telsizi (röle) ortaya konulacak. Kablolu drone ile taşınabilir Mobil Tekrarlayıcı Merkezi (röle) geliştirilecek. ULAK AŞ'nin katkılarıyla zırhlı araca monteli Geniş Bant Haberleşme Sistemi ve İHA Small Cell Baz İstasyonu tasarlanacak.