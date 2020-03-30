JEMUS 5 ilde devrede! SSB ve ASELSAN imzayı attı
Jandarma Genel Komutanlığı personelleri yeni teknolojilerle donatılacak. Personelin telsiz haberleşme ihtiyacını karşılamak üzere Bitlis, Hakkari, Siirt, Şırnak ve Van'da JEMUS kurulacak. Ayrıca söz konusu iller için 10 binden fazla telsiz cihazı verilecek. Projeye, yazılımsal milli kripto algoritması, İHA, kablolu drone ve zırhlı araçlara entegre haberleşme sistemleri ve ürünlerin tasarlanmasıyla geliştirilmesi gibi yenilikler eklendi.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN arasında Jandarma Entegre Muhabere ve Bilgi Sistemi (JEMUS) 5 İl Projesi'ne ilişkin sözleşme imzalandı.
Proje kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığının sayısal telsiz haberleşme ihtiyacını karşılamak üzere Bitlis, Hakkari, Siirt, Şırnak ve Van'a telsiz JEMUS kurulacak.
Söz konusu iller için 10 binden fazla telsiz cihazı verilecek, 123 Tekrarlayıcı Merkezi tesis edilecek. Teslimatlar 2020-2023 yıllarında gerçekleştirilecek.
Ayrıca bina kapsaması nedeniyle bina içi güçlendiriciler ve mikro siteler kurulacak. Sistem kapsamında gerekli zırhlı araç, römork üstü, mobil tekrarlayıcı merkezi röleler de teslim edilecek. JEMUS Projesi'nde 5 il için 100 Sabit ve 100 Mobil Plaka Tanıma Sistemi verilecek. İl merkezlerinde, sistem yönetim ve kontrol merkezleri kurulacak.
YENİ KAZANIMLAR SAĞLANACAK
Bu sözleşmeyle JEMUS Projesi'ndeki mevcut kabiliyetlere ilave olarak yeni kazanımlar da elde edilecek.
Buna göre, yazılımsal milli kripto algoritması tasarlanacak. Yerli VHF el, araç ve sabit merkez telsiz anteni ortaya konulacak. Yerli bina içi kapsama teçhizatı oluşturulacak. Yerli Coğrafi Bilgi Sistemi ve ASELSAN yazılımları Jandarma Genel Komutanlığı talepleri doğrultusunda geliştirilecek. İHA Dar Bant Tekrarlayıcı Telsizi (röle) ortaya konulacak. Kablolu drone ile taşınabilir Mobil Tekrarlayıcı Merkezi (röle) geliştirilecek. ULAK AŞ'nin katkılarıyla zırhlı araca monteli Geniş Bant Haberleşme Sistemi ve İHA Small Cell Baz İstasyonu tasarlanacak.