Başkan Erdoğan liderlik yapıyor! Dijital Kabine toplandı | Erdoğan toplantı sonrası ulusa seslenecek

SON DURUMU ANLATACAKLAR

Bu kapsamda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son vaka sayıları, tedavi süreçleri, Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri ve ilaç temini konusunda kabine üyelerine kapsamlı bir brifing verecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, alınan kararlar doğrultusunda 30 büyükşehirdeki uygulamalar, şehirlerarası seyahat kısıtlaması, 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı gibi başlıklarda bir sunum yapacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un uzaktan eğitim ve sınavlarla ilgili önümüzdeki dönemde atılacak adımlar konusundaki çalışmaları paylaşacağı toplantıda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli medikal cihaz, test kiti ve maske üretiminde gelinen son durumu anlatacak.